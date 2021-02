Greifswald/Zinnowitz

Friseurinnen in Greifswald und auf Usedom hoffen, dass sie am 1. März wieder arbeiten dürfen. Anja Voigt, Salonleiterin im Hair-Cosmetic-Team HCT und ihre Stellvertreterin Christin Knuth rufen ihre Kunden direkt an, um Termine zu vereinbaren und sind im Laden in der Fleischerstraße erreichbar. Unklar ist jedoch, ob Vorpommern-Greifswalds Friseure tatsächlich öffnen können.

Als erste Branche in MV dürfen Friseure am 1. März ihre Türen wieder für Kunden öffnen – womöglich mit Ausnahme der Betriebe in Vorpommern-Greifswald, das als Hochrisikogebiet gilt. Die Lockerungen gelten nämlich nicht für Landkreise, in denen der Inzidenzwert über 150 liegt. Er bewegt sich in Vorpommern-Greifswald seit mehreren Wochen um den Wert von 200 Infektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Greifswalder Friseurin: „Ein Lichtblick für die Kunden“

„Für die Kunden ist es ja auch ein Lichtblick, dass wir Friseure hoffentlich wieder öffnen können“, sagt Christin Knuth. „Die Vorbereitungsphase für uns ist hilfreich, damit wir alles organisieren können. Aber am 1. März muss es dann auch losgehen. Ansonsten müssen wir die Kunden alle anrufen und die Termine wieder verschieben“, sagt sie. Eine endgültige Entscheidung über die Öffnung treffen die Landesregierung und der Landkreis erst in der kommenden Woche abhängig vom Infektionsgeschehen. Dabei wird nicht ausschlaggebend sein, ob der Inzidenzwert allein am Stichtag 150 beträgt, sondern, ob ein verlässlicher Abwärtstrend beim Geschehen ableitbar ist.

Bis zu 60 Anrufe pro Tag in Zinnowitz

Bianca Orpel, Friseurmeisterin aus Zinnowitz, war schon im Januar verzweifelt, weil sie kein Geld verdienen konnte und Unternehmenshilfen nicht flossen. Sie müsse endlich wieder öffnen, weil fehlende Einnahmen ansonsten das Aus für ihren Laden bedeuten würden.

„Seit Mittwochabend stand mein Telefon nicht mehr still. Ich hatte bis zum Donnerstagvormittag bestimmt 60 Anrufe. Alle Kunden wollten sofort einen Termin haben, möglichst am 1. März. Das schaffen wir nicht, aber wir haben allen einen Termin gegeben und arbeiten abends auch länger“, schildert Orpel. Der Friseursalon HCT in Greifswald öffne früher und habe abends länger geöffnet, um dem Kundenansturm gerecht zu werden, erklärt Christin Knuth.

Die Zinnowitzer Friseurmeisterin Bianca Orpel (links) übergibt Stefan Weigler als Vertreter des Wolgaster Rudervereins am 11. Januar um 11 Uhr 80 Gutscheine im Wert von 25 Euro. Quelle: Cornelia Meerkatz

Abwarten in Wolgast

Trennwände werden die Kunden voneinander abschirmen. Arbeitsflächen und Plätze werden desinfiziert, der medizinische Mund-Nasen-Schutz ist für alle Kunden und Mitarbeiterinnen vorgeschrieben – auch für jene Kunden, die ein ärztliches Attest vom Tragen eines Mundschutzes freistellt.

Andere Friseure gehen es dagegen vorsichtiger an. So will das Friseurteam Wolgast mit der Terminvergabe noch bis zur endgültigen Entscheidung abwarten. Erst dann werde es Termine geben, sagt eine Mitarbeiterin. Jetzt ginge das sowieso nicht, da sich niemand im Laden befindet. Fakt sei, dass jetzt noch vorsichtiger gearbeitet und das Hygienekonzept den neuen Bestimmungen angepasst werde.

Von Christopher Gottschalk/Cornelia Meerkatz