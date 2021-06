Wolgast

Was für ein Trainingsauftakt nach der langen Coronapause: Der Abteilung Judo des SV Motor Wolgast 1949 ist es gelungen, für die Trainingseinheit am Donnerstag dieser Woche einen hochrangigen Trainer aus den USA zu gewinnen. Der ehemalige Europameister und Trainer der USA-Nationalmannschaft Hartmut Peters war beim Training in Wolgast dabei und gab den Judokas wertvolle Tipps. Wie Cheftrainer Fritz Heinz berichtete, seien nicht nur Leistungskader, Fortgeschrittene und Trainer vor Ort gewesen. Auch ganz viele Jugendliche nutzen die außergewöhnlichen 90 Minuten, um einem der Großen im Judosport zu lauschen.

Hartmut Peters Herz schlägt, auch wenn er seit Jahrzehnten in den USA lebt, für Usedom. Der heute 75-Jährige stammt aus Mecklenburg-Vorpommern – aus Dierhagen. Als junger Judoka ging er nach Hamburg, wo er große Erfolge im Sport feierte. So wurde er Europameister. Beruflich zog es den Hubschrauberpiloten irgendwann in die USA, wo er so erfolgreich war, dass er die Judo-Nationalmannschaft der Vereinigten Staaten trainierte. Mit drei Trainern aus seiner Hamburger Zeit macht er alljährlich Urlaub in Zempin auf Usedom.

Judolegende ruft in Wolgast an

Die Hinweise des ehemaligen Trainers der Judo-Nationalmannschaft der USA, Hartmut Peters (l.), waren begehrt. Quelle: Tilo Wallrodt

Vor drei Jahren suchte er den Kontakt zu Wolgasts Cheftrainer Fritz Heinz, weil er gern einem Judoverein in der Region von seinem Wissen abgeben wollte. Im vergangenen Jahr war Hartmut Peters mit seinen Hamburger Trainerfreunden sozusagen undercover bei Motor Wolgast zu Gast. „Wir haben niemandem gesagt, wer da zugeschaut hat. Aber nach dem Training habe für den amerikanischen Erfolgstrainer festgestanden, dass er wiederkommen und selbst eine Trainingseinheit geben wollte“, berichtet Fritz Heinz.

SV Motor Wolgast 1949 e. V. Abteilung Judo: Cheftrainer Fritz Heinz Quelle: Tilo Wallrodt

Wegen Corona habe lange auf der Kippe gestanden, ob es in diesem Jahr mit einem Besuch auf Usedom klappt, aber sofort, nachdem die Reisebeschränkungen aufgehoben worden waren, sei Hartmut Peters auf Usedom angereist. „Die jetzige Trainingseinheit ist für unsere Aktiven, die im September an der Landesmeisterschaft teilnehmen, Gold wert“, weiß Heinz. „Näher als hier kann man einem erfahrenen und erfolgreichen Trainer und Judolegende nicht kommen.“ Die ehemals erfolgreichen Wolgaster Judokas und heutigen Veteranen des Clubs, etwa Günter Baltsch, der es zum Europameistertitel gebracht hat, hätten sich riesig gefreut und nach der Trainingseinheit noch eine ganze Weile mit ihm gefachsimpelt.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Damit auch weitere Clubs von der besonderen Trainingseinheit profitieren, hatte Fritz Heinz auch Sportler des BC Vorpommern aus Greifswald und von Medizin Bansin eingeladen. „Hartmut Peters war sehr begeistert von den ambitionierten Wolgaster Sportlern und dem hohen Trainingsniveau und beeindruckt von unseren hervorragenden Trainingsbedingungen. Er wird definitiv wiederkommen, um weiteres Wissen zu vermitteln“, freut sich der Wolgaster Judo-Cheftrainer.

Von Cornelia Meerkatz