Ehemaliger Kreisvorsitzender André Bleckmann hat FDP verlassen

Greifswald

André Bleckmann war mehrere Jahre das Gesicht der Greifswalder FDP. Der 40-jährige hat jetzt die Partei verlassen, bestätigte er gegenüber der OZ.

Bleckmann war sechs Jahre bis 2014 Kreisvorsitzender und saß insgesamt acht Jahre in der Bürgerschaft. Bei der Wahl im Mai 2019 wurde Bleckmann nicht wiedergewählt, er erreichte nur das drittbeste Ergebnis seiner Partei. Für die Liberalen zogen sein Nachfolger als Kreisvorsitzender David Wulff und Katja Wolter in der Bürgerschaft ein. Letztere war 2017 als Nachrückerin nach dem Rückzug von Torsten Hoebel in die Bürgerschaft eingezogen. Der Rechtsanwalt führte private und berufliche Gründe an.

Seine letzte Amtshandlung sei im Juni dieses Jahres die Vorlage des geprüften Jahresabschlusses 2015 für die Bürgerschaft als Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses gewesen, informiert Bleckmann. „Damit war meine Arbeit getan. „

Bleckmann begründet seinen kurz darauf erfolgten Austritt nach 24 Mitgliedschaft mit einer zunehmenden Entfremdung von den Positionen der Bundes-FDP über die Jahre. Dass er trotzdem so lange Mitglied blieb, hänge mit den Greifswalder Mitgliedern zusammen. Er habe viel gelernt, sich politisch verwirklichen können und gute Freunde gefunden.

Es ist nicht der erste Austritt eines prominenten Greifswalder Parteimitgliedes. 2014 wechselte die stellvertretende Kreisvorsitzende Sonja Gelinek zu den „Neuen Liberalen“, unter anderem wegen der Abkehr von den sozialpolitischen Ambitionen des Grundsatzprogramms. Vor Gelinek hatte schon das frühere Kreisvorstandsmitglied Robert Gabel die FDP verlassen. Er sitzt aktuell für die Tierschutzpartei in der Bürgerschaft und erzielte bei der Europwahl ein sehr gutes Ergebnis.

Von eob