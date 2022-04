Frühjahrsputz im Greifswalder Arboretum 

Greifswald

Rund 40 Greifswalderinnen und Greifswalder packten beim Frühjahrsputz im Arboretum mit an, um die Anlage für den Besucher wieder aufzuhübschen. Die freiwilligen Helfer harkten Rasenflächen, säuberten Bänke sowie Etiketten und sammelten trockene Äste ein, die durch die Stürme heruntergeweht wurden.

Über 1600 Gehölzarten im Arboretum

Der Frühjahrsputz ist zu einer Tradition geworden, die in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie jedoch ausgesetzt wurde. Umso freudiger zeigen sich die Mitarbeiter des Botanischen Gartens, zu dem das Arboretum gehört, dass erneut so viele Freiwillige mit angepackt haben. „Wir bedanken uns bei allen Beteiligten für die große Unterstützung. Wir nehmen das auch als Wertschätzung unserer Arbeit wahr, die wir tagtäglich an einem Ort machen, der für Bildung und Erholung steht“, sagt die technische Leiterin Ingrid Handt. Auf einem 3,5 Kilometer langen Wegenetz lassen sich im Arboretum die unterschiedlichsten Gehölzbestände erkunden.

Diese sind nach ihrer Herkunftsregion gepflanzt. Die Bereiche für die Großregionen Nord- und Ostasien, Europa und Nordamerika zeigen über 1600 Gehölzarten. Das Arboretum ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. In der Münterstraße ist das Freiland des Botanischen Gartens an den Osterfeiertagen von 13 bis 16 Uhr geöffnet.

Von chl