Viele Bauwillige frustriert: Darum fehlen in Greifswald Eigenheim-Flächen

Der Trend zum Eigenheimbau ist ungebrochen. „Wir haben 200 bis 250 Interessenten auf einer Warteliste“, informiert der Leiter des Immobilienverwaltungsamtes Winfried Kremer. Diese Zahl sei bereits um „Karteileichen“ bereinigt.

Angst vor Nachteilen bei Gang in die Öffentlichkeit

Aber die Stadt hat nichts im Angebot. Das letzte Grundstück im Bebauungsplan 88 an der Heinrich-Heine-Straße ist weg. „Die Bürger sind sehr gefrustet“, sagt Kremer. „Auf dem freien Markt gibt es auch nichts.“ Das bestätigen Immobilienunternehmer wie Norbert Böttger, Edwin Hübner und Frank Ziemer. In der Zeitung wollten die Bauwilligen ihre Namen nicht lesen. Sie hätten Angst vor Nachteilen bei der Suche nach einem Grundstück, schätzt Hübner ein.

Offenbar schrecken auch die stark gestiegenen Preise für Grundstücke und Bauleistungen nicht ab. Bei Bauleistungen ist von einer Verdopplung des nötigen Geldes die Rede.

B-Plan für 500 Wohnungen liegt auf Eis

Den Plan für ein Gebiet mit etwa 500 Wohnungen südlich der Verlängerten Scharnhorststraße hat die Stadt wegen des extrem schlechten Baugrundes erst einmal aufgegeben. Die Kosten und Risiken bei der Weiterverfolgung des Bebauungsplans 114 seien zu hoch, so Kremer.

Lange nichts gehört hat man vom Bebauungsplan 7 im Wieck hinter dem Deich. Wenn dort tatsächlich um die 20 neue Eigenheime entstehen, dann werden sich das nur sehr gut betuchte Bürger leisten können.

Friedrichshagen gegen Bauen in zweiter Reihe

Der B-Plan 114 war er einer der großen Hoffnungsträger des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts bis 2030 (ISEK). Dort ist von rund 1000 fehlenden Eigenheimbauplätzen die Rede. Gestorben ist die ISEK-Idee, im Ortsteil Friedrichshagen etwa 40 neue Bauplätze auch in zweiter Reihe hinter vorhandenen Häusern anzubieten. Denn das will die dortige Ortsteilvertretung nicht.

Überall schlechter Baugrund Laut Integriertem Stadtentwicklungskonzept (ISEK) 2030+ müssen rund 3000 Wohnungen in der Hansestadt bis 2030 entstehen, darunter 1000 in Eigenheimen. „In planerischer Vorbereitung“sind laut ISEK in erster Priorität bis zu 500 Häuser möglich. Hierzu gehört zum Beispiel ein Areal am Franz-Wehrstedt-Weg in Eldena, das einem privaten Investor gehört. Für den Bebauungsplan 7 in Wieck (20 Häuser) fehlt bisher ein Investor. In der Steinbecker Vorstadt gab es für das Areal hinter der Stralsunder Straße 10/11 (B-Plan 105) Interessenten, mehr nicht. Schlechter Baugrund erschwert hier und bei anderen möglichen Wohnungsbauflächen an der Grimmer Straße Richtung Levenhagen das Entstehen von Häusern. In dem privaten B-Plan 55a(früheres Möbelwerk an der Marienstraße) sind nur Mehrfamilienhäuser vorgesehen.

Dazu kommt, das Baugenehmigungsverfahren unter anderem wegen vieler nötiger Gutachten und Widersprüchen von Nachbarn oder Verbänden viel länger dauern als noch vor 15 oder 20 Jahren.

Zukunftshoffnung: Bauen am Elisenpark

Das zeigt sich beim einzigen aktuellen Hoffnungsträger der Greifswalder Häuslebauer, dem Bebauungsplan 13 „Am Elisenpark“, der gerade in die zweite Diskussionsrunde geht. „Frühestens werden dort 2021 zwischen 50 und 60 Eigenheimbauplätze zur Verfügung stehen“, so Kremer.

Der B-Plan umfasst 22 Hektar, der Satzungsbeschluss sollte ursprünglich 2018 erfolgen. Auch Mehrgeschosser sind hier geplant, Es sei dringend nötig, neue Eigenheimgebiete zu erschließen, fasst Kremer zusammen. Flächen dafür sieht das ISEK unter anderem in der Steinbecker Vorstadt.

Mehrfamilienhäuser für Klimaschutz besser

Aus Klimaschutzgründen seien Mehrfamilienhäuser zwar die bessere Wahl, aber das gehe an den tatsächlichen Bedarfen vorbei, schätzt Kremer ein. Sowohl die Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Greifswald als auch private Investoren setzen bei aktuellen großen Neubauvorhaben nicht auf Eigenheime. Der „Hansehof“ am Ryck steht vor der Fertigstellung, in der Grimmer Straße beziehungsweise der Umgebung werden Mehrfamilienhäuser gebaut, um Beispiele zu nennen. Das größte städtische Projekt ist der B-Plan 55 an der Hafenstraße zwischen der Marienstraße und An den Wurthen mit rund 700 Wohnungen.

Speckgürtel hat auch kaum Grundstücke

Es ist abzusehen, dass die Kreisstadt weitere gut verdienende Bürger an seinen Speckgürtel verliert. Baulücken oder neue Baugebiete sind dort mittlerweile ebenfalls knapp. Etwa zehn neue Grundstücke in Loissin sind demnächst auf dem Markt.

„Anfragen nach Grundstücken gibt es ständig“, bestätigt Neuenkirchens Bürgermeister Frank Weichbrodt. „Leider kann ich bei der Vermittlung nicht weiterhelfen.“ Denn die Gemeinde will zwar weiteres Eigenheim-Bauland ausweisen, benötigt aber erst einen genehmigten Flächennutzungsplan.

Nur noch vereinzelt Bauflächen verfügbar

In Weitenhagen gibt es außer drei bis vier Grundstücken in Diedrichshagen aktuell nichts in absehbarer Zeit, so Bürgermeisterin Janina Jeske. Im letzten großen Wackerower B-Plan-Gebiet Richtung Dreizehnhausen sind auch alle Grundstücke weg, so Kati Ambrusat, Sprecherin der Sparkasse Vorpommern, die dieses Areal erschlossen hat.

„Wir haben noch den B-Plan Studentencampus“, so Wackerows Bürgermeister Torsten Maaß. Aber damit dort etwas anderes entstehen kann als Studentenwohnungen, müsste dieser geändert werden. Zuletzt hieß es, dass der aktuelle Eigentümer in Richtung Seniorenwohnen gehen will.

Von Eckhard Oberdörfer