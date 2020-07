Fuchs spaziert auf Usedom in Waschanlage 

Mahlzow

Hatte er sich für das Vollwaschprogramm entschieden oder war er einfach nur durstig? Letzteres dürfte wohl zutreffen, warum sich ein ausgemergelter Fuchs am Mittwochabend an der Tankstelle in Wolgast Mahlzow blicken ließ. Meister Reineke war wohl auf der Suche nach Wasser. Gegen 20 Uhr wurde er von einem Wolgaster entdeckt, der eigentlich vor hatte, seinen Wagen zu waschen. Um das Tier nicht unnötig zu stören, wurde der Plan mit dem Autowaschen abgebrochen und auf Donnerstag verschoben. Trockenheit kann im Sommer zu einem Problem für Wildtiere werden, die auf unsere Hilfe angewiesen sind. Ob Vögel, Igel, Eichhörnchen oder Insekten – Tierschützer raten zu künstlichen Wasserstellen.

Hatte wohl Durst: Der Fuchs schaute am Mittwochabend an der Tankstelle in Wolgast-Mahlzow vorbei. Quelle: Tilo Wallrodt

Von Tilo Wallrodt