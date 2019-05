Die Michael-Succow-Stiftung ist mit mehr als 100 Projekten in etwa 20 Ländern der Erde die internationalste Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Mit einem Festakt und dem Who is Who der deutschen Umweltforschung und -schutzes feierte die Stiftung am Freitag in Greifswald ihr 20-jähriges Bestehen.