Dersekow

Gefühlt ein Jahrzehnt wird um einen Neubau der Grundschule „Lütte Nordlichter“ gerungen. Fenster und Fassade wurden zwar saniert, aber zu mehr konnte sich der Landhäger Amtsausschuss als Entscheidungsgremium des Schulträgers zunächst nicht durchringen. 2015 wurden endlich die Weichen gestellt, eine Kostenschätzung erarbeitet. Vor zwei Jahren wurde seitens der Gemeinde eine Eröffnung für das Schuljahr 2021/22 avisiert.

Entscheidung zu Fördermitteln im Frühjahr

Jetzt sieht es so aus, als ob ab 2021 gebaut werden könnte. „Wir hoffen sehr, dass uns im Frühjahr Fördermittel für den Herbst 2020 zugeteilt werden“, sagt der Leitende Verwaltungsbeamte des Amtes Landhagen, Heiko Burgas. „Die Vorgespräche in Schwerin sind sehr gut gelaufen.“

Wenn tatsächlich die Fördermittel ausgereicht werden, könnte das Amt die Leistungen Ende 2020 ausschreiben. Dann würden noch im Schuljahr 2020/21 die Bauarbeiten beginnen können. Laut den vorliegenden Schätzungen kostet der Neubau etwa fünf Millionen Euro.

Neubau günstiger als Sanierung

„Wir haben alles sehr gut vorbereitet“, sagt Burgas. Zunächst musste per Gutachten entschieden werden, ob ein Neubau oder eine Sanierung günstiger ist. Dann war herauszufinden, ob die benachbarte Biogasanlage weit genug weg ist – ist sie. Auch nach möglichen Fledermausvorkommen wurde bereits gesucht.

Nach dem Schulneubau soll es auch noch eine Turnhalle geben. Sie wird nach Schätzungen 1,9 Millionen Euro kosten. „Dieses Projekt planen wir jetzt“, sagt Burgas, Auch für diese Investition soll nach Fördermöglichkeiten gesucht werden.

Als Polytechnische Oberschule vor drei Jahrzehnten gebaut

Die um die Wendezeit fertiggestellte Grundschule, damals noch eine Polytechnische Oberschule mit zehn Klassen (POS), genügte schon vor fünf Jahren nur bedingt den Anforderungen. 2006 war sie in eine reine Grundschule umgewandelt worden. Besonders die Sanitäranlagen standen schon damals in der Kritik und es gab Nachholebedarf beim Brandschutz. Im letzten Sommer monierten Elternvertreter: Das Haus sei nicht nur nicht nur ungeeignet für wirklich modernen Unterricht, es sei auch baufällig, rügten sie. Das wies das Amt zurück. Alle nötigen Reparaturen würden vorgenommen, merkte die damalige Leitende Verwaltungsbeamtin Gabriele Haack an. Auch die geforderten europaweiten Ausschreibungen der Planungsleistungen verzögerten den Bau.

Gemeinde übernimmt altes Gebäude

Die alte Schule bleibt auf jeden Fall stehen. Was dann genau passiert, ist noch nicht klar. Dersekows Bürgermeister Robert Lossau ( CDU) hält erst einmal den Ball flach. „Wir warten jetzt erst einmal ab, ob uns im März wirklich Fördermittel zugesagt werden“, sagt der Gemeindechef. Dann müsse die Gemeindevertretung weiter diskutieren. 2017 war ein neues Gemeindezentrum die Vorzugsvariante. Ein Jahr später wurde das in Frage gestellt, aber der Gemeinderat votierte für die Übernahme.

Hort benötigt künftig zwei Etagen

Die Pläne von vor zwei Jahren werden sich ohnehin nicht verwirklichen lassen. „Wegen der steigenden Schülerzahlen benötigt der Hort in Zukunft zwei statt einer Etage“, so Lossau. Damit steht nur noch eine Etage für eine andere Nutzung zur Verfügung.

Im gerade beschlossenen Amtshaushalt stehen 375 000 Euro für den Neubau zur Verfügung, 2021 sind es dann 2,7 Millionen und 2022 1,8 Millionen Euro. Die erhofften Fördermittel des Landes liegen bei etwa 3,7 Millionen Euro. Den Rest muss das Amt Landhagen über Umlagen aufbringen. Der Haushaltsplan sieht dafür eine Kreditaufnahme von einer Million Euro vor. Fördermittel wurden in diesem Jahr auch schon für die neue Turnhalle beantragt. Der Haushaltsplan sieht die Bereitstellung von Mitteln ab 2021 vor. Bis 2023 soll der Neubau stehen, für den das Land 1,2 Millionen Euro geben soll.

Die meisten der 165 Kinder, die gegenwärtig in Dersekow lernen, kommen übrigens aus dieser Gemeinde, mit 48, von Weitenhagen mit 37, Behrenhoff mit 24 und Hinrichshagen mit 22.

Neben dem Neubau in Dersekow hat das Amt weitere Investitionen in seine zweite Schule in Neuenkirchen vor. Hier werden Container aufgestellt, um fehlende Räume zu schaffen.

Von Eckhard Oberdörfer