Fünfjährige Aza aus Greifswald: Wie eine Mutter jahrelang für ihre Tochter kämpft

Greifswald

Es ist glatt an diesem Nachmittag, als Layla ihre fünfjährige Tochter Aza von der Großmutter abholt. Sie wohnt nur drei Hauseingänge entfernt. Doch für die wenigen Meter nach Hause benötigt Aza mehr Zeit als andere Kinder. Denn Aza kam mit einem verkürzten Bein zur Welt.

Auf wackeligen Beinen hält sie die Hand ihrer Mutter ganz fest. Kurz vor der Haustür rutscht das Mädchen weg. Aza fängt an zu weinen. Ihre Mutter nimmt sie auf den Arm und trägt sie die wenigen Stufen hoch in die Erdgeschosswohnungen. „Die Treppen kann sie nicht allein gehen“, erklärt die 25-Jährige. In der Wohnung angekommen, zieht Layla die Winterkleidung ihrer Tochter aus. Zum Vorschein kommt eine Beinprothese.

Fehlbildung erschwert Azas Alltag

Das in Greifswald geborene Mädchen leidet seit seiner Geburt an einer seltenen Fehlbildung des Beines. Bei der sogenannte Femurhypoplasie haben die Betroffenen einen verkürzten Oberschenkel. Bei Aza fehlt quasi ein Teil des Beines, so dass ihr Fuß auf Höhe des Knies sitzt. Hinzu kommt ein Hüftschaden. Die Fehlbildung beeinträchtigt Azas gesamtes Leben. Selbst die normalsten Dinge kann sie kaum bewältigen. Unbeschwert herumtoben mit ihren beiden jüngeren Schwestern oder auf dem Fahrrad ein paar Runden drehen – das alles kann Aza nicht.

Doch es gibt da diese große Hoffnung: Vor wenigen Wochen wurde die kleine Aza zum ersten Mal operiert. Bei dem mehrstündigen Eingriff wurden ihre Hüfte, das Knie und der Knöchel korrigiert. Es ist der Beginn eines OP-Marathons, der Aza in einigen Jahren ein fast normales Leben ermöglichen soll. Bei den noch folgenden medizinischen Eingriffen wird Azas Bein über einige Jahre hinweg verlängert. „In der zweiten Operation bekommt sie eine Art medizinischen Apparat, der ihr Bein von innen um etwa zwei Millimeter pro Tag streckt. Zum 18. Lebensjahr wird sie dann ganz normal lange Beine haben“, erklärt ihre Mutter.

Krankenkassen übernimmt die Kosten für die OPs nicht

Eine Operation kostet rund 60 000 Euro. Geld, das die kleine Familie nicht hat. Insgesamt fünf Eingriffe benötigt Aza in den nächsten Jahren. Weil die Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen werden, sprang der Verein Lebensbrücke Aza zur Seite. Der Verein, der sich auch gegen Kinderarmut in Deutschland engagiert, sammelte Spenden für das Mädchen. Die Operationen finden in der über 800 Kilometer entfernten Hessing-Klinik in der Nähe von Augsburg unter der Leitung des renommierten amerikanischen Arztes Dror Paley statt. Er gilt als Koryphäe für Gliedmaßen-Rekonstruktionen und hat für diese seltene Erkrankung eine spezielle Operationstechnik entwickelt.

Verein sammelt weiterhin Spenden für Aza Noch sind nicht alle Operationen, die Aza zukünftig benötigen wird, vollständig finanziert. Deshalb sammelt der Verein Lebensbrücke weiterhin Spenden für das Mädchen. Wer sich an den Kosten für die geplanten OPs Azas beteiligen möchte, kann Geld auf folgendes Spendenkonto überweisen: Lebensbrücke International Deutschland, IBAN DE87 2003 0300 0054 1440 00, BIC: CHDBDEHHXXX, Stichwort: Aza

So sehr die Eingriffe ein Segen für Aza und ihre Mutter sind – sie sind auch ein echter Kraftakt. Nach der ersten musste das Mädchen über mehrere Wochen hinweg gepflegt werden. „Sie konnte nicht gehen und musste die ganze Zeit liegen. Da habe ich gemerkt, wie anstrengend es ist, ein Kind zu haben, das gepflegt werden muss“, sagt Layla und fügt an, dass sie den Hut vor Eltern zieht, die ihr Kind aufgrund einer Behinderung ein Leben lang umsorgen müssen. Seit Dezember darf Aza wieder in die Kita. Täglich muss sie nun auch zur Ergo- und zur Physiotherapie.

„Ich möchte nicht, dass Aza gehänselt wird“

Früher hatte sie Druckstellen und blaue Flecken, weil ihr Fuß in der Prothese nicht richtig hielt, berichtet ihre Mutter. „Wenn Leute sie sehen, wissen sie erst einmal nicht, was dahintersteckt. Für sie ist es immer noch schwer, mit der Prothese zu laufen. Sie kann sie auch immer nur wenige Stunden tragen, weil sie Schmerzen davon bekommt.“

Im nächsten Jahr wird Aza eingeschult. Dann benötigt sie einen Integrationshelfer, der ihr bei den alltäglichen Dingen in der Schule hilft. „Für mich als Mutter ist es keine einfache Zeit. Aber es hat ja einen Sinn. Ich möchte nicht, dass Aza gehänselt wird. Ich möchte, dass sie ein ganz normales Leben führen kann und es ihr gesundheitlich immer gut geht.“ Aza möchte, wenn sie groß ist, eine Ausbildung zur Friseurin machen, sagt sie. Und nach dem, was sie dann hinter sich gebracht hat, wird das wohl die leichteste Übung von allen sein.

Von Christin Lachmann