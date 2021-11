Rostock

Um am Markt Fuß zu fassen, brauchen Gründer und Gründerinnen vier Dinge: eine gute Idee, einen durchdachten Businessplan, ein Netzwerk und Geld. Viel Geld. Genau das stellt ihnen nun ein Mann in Aussicht, der zu den erfolgreichsten Jungunternehmern in Mecklenburg-Vorpommern gehört: Maximilian Block.

Zusammen mit Jacob Saß hat Block Advocado gegründet. Das Start-up aus Greifswald hat sich mit der Onlinevermittlung juristischer Dienstleistungen zu einem der Marktführer in der Legal-Tech-Branche hochgearbeitet. Seinen Posten als Advocado-CEO hat Block an Andreas Schröteler abgetreten. Nun wechselt der Gründer die Seiten. Mit der neuen Risikokapitalgesellschaft ESB Invest will Maximilian Block jungen Firmen zum Durchbruch verhelfen.

Geld kommt von der Sparkasse Vorpommern

Die Beteiligungsgesellschaft hat die Sparkasse Vorpommern ins Leben gerufen. Sie stellt Kapital in Millionenhöhe für innovative Start-ups in MV bereit, die sich in der Gründung befinden. „Wichtig ist uns, dass die finanziellen Mittel dort ankommen, wo sie gebraucht werden und einen Nutzen stiften“, sagt Sparkassen-Vorstandsmitglied Thomas Metzke.

Genau dafür soll Maximilian Block sorgen. Der Geschäftsmann bringt die besten Voraussetzungen mit: Er ist nicht nur selbst Gründer, sondern auch als Business-Angel aktiv und in der deutschen Investorenszene bestens vernetzt. Darüber hinaus ist er Digitalisierungsbotschafter für MV und Mitglied der 5-Scales – einer Interessengemeinschaft von Start-up-Chefs, die die hiesige Gründerszene groß machen möchte.

Kapital und Know-how für Jungunternehmen

Block bleibt Hauptgesellschafter von Advocado, hat sich aber aus dem operativen Geschäft zurückgezogen. Dafür übernimmt er bei ESB Invest Verantwortung – zunächst als Prokurist, ab 2022 als Geschäftsführer. Von seinem reichen Erfahrungsschatz sollen in Gründung befindliche Firmen profitieren. „Wir wollen ihnen nicht nur Kapital, sondern auch unser Know-how zur Verfügung stellen“, erklärt er. „Ich weiß, was Start-ups brauchen, um groß zu werden.“

Wie muss ein weitsichtiger Businessplan aufgebaut sein? Wo lassen sich neue Investoren finden und wie überzeugen? Bei solchen Fragen will Block unterstützen und Start-ups gerade in der Anfangsphase kostenintensive Fehler ersparen. „Wir bieten den Start-ups einen großen Mehrwert.“

Bewerbungen auf der Webseite möglich

Mit Gründerinnen und Gründern will Block Strategien entwickeln, um neue Firmen auf Erfolgskurs zu bringen. Dabei haben er und sein Team freie Hand. „Die Sparkasse ist nur der Geldgeber, die ESB Invest ist eigenständig“, erklärt Block. Die Gesellschaft suche sich die Start-ups aus, die für Geld aus dem Millionen-Pot infrage kommen.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer einen Frühphaseninvestor braucht, kann sich auch selbst über die Webseite www.esb.vc melden. Das gilt auch für jene, die eine Geschäftsidee, aber noch nicht gegründet haben. „Wir schauen uns jedes Start-up an und entscheiden dann, wo wir wie helfen können.“ Besonderes Augenmerk liege auf den Branchen Gesundheitswirtschaft, Digitales, Bio-Ökonomie und Green Tech.

Frühphasenfinanzierung und Folgeinvestitionen

Von der ESB könnten auch Start-ups profitieren, die der Early-Stage-Phase entwachsen sind, die skalieren wollen und dafür Kapital benötigen. Block: „Unser Spektrum geht beim ersten Investment zwischen 100 000 und 300 000 Euro los, wir sind aber auch offen für Folgeinvestitionen.“ Am Budget soll’s nicht scheitern. „Wir haben einen hohen Millionenbetrag für die ersten Investments bereitgestellt.“

Um gefördert zu werden, müssen die Gründerinnen und Gründer in MV ansässig sein oder werden. Das heißt, auch für Auswärtige könnten künftig Gelder fließen. Die ESB sei zwar kein Wirtschaftsförderprogramm, sondern ein Venture-Capital-Geber. „Aber wir sprechen auch Gründer und Gründerinnen in Hotspots wie Berlin an, die alternative Standorte für eine Ansiedlung suchen“, sagt Block. An der Ostsee sollen sie die finden.

Vom Neuling zum Weltmarkt-Führer

Maximilian Block setzt auf persönliche Kontakte. „Ich will die Menschen hinter den Start-ups kennenlernen und ihnen die Motivationsspritzen mitgeben, die sie brauchen, um über sich hinauszuwachsen und nicht aufzugeben.“ Mit dieser Einstellung habe Advocado sein heutiges Standing erreicht. „Wir haben das scheinbar Unmögliche geschafft, nämlich in der Region ein E-Commerce aufzusetzen, von dem vorher keiner dachte, dass das geht.“

An Gründergeist mangelt es MV nicht, meint Block. „Die Start-up-Landschaft ist in einer bemerkenswerten Entwicklung. Die Corona-Pandemie hat die Dynamik, digitale Geschäftsmodelle zu entwickeln, noch mal beschleunigt. Da ist ein kleines, aber feines Ökosystem, das sich gerade formiert. Und als Kapitalgeber wollen wir von Anfang an mit dabei sein.“ Das Ziel ist klar. „Mit uns an der Seite sollen die Start-ups führend auf dem Weltmarkt werden.“

Von Antje Bernstein