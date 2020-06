In Kamminke auf Usedom sollen knapp 20 Quartiere in Reetdachhäusern entstehen: Kritiker monieren, dass der kleine Fischerort am Haff schon jetzt vier Mal so viele Betten für Urlauber hat wie Einwohner. Das Vorhaben sei zudem mit einem gefährlichen Eingriff in die Natur verbunden.