Es klingt nach dem Abenteuer ihres Lebens: Ein Vater-Sohn-Gespann reist mit einem über 40 Jahre alten VW-Bus in 16 Tagen durch zehn Länder und legt eine Strecke von rund 7500 Kilometern zurück. Noch immer lächeln Frank und Clemens Marckwardt, wenn sie von dieser Fahrt erzählen. Es war eine Reise, die die beiden nicht nur enger zusammenschweißte, sondern eine Reise für den guten Zweck.

Erste Etappe: Spenden sammeln

Schon vergangenes Jahr stand für Frank und Clemens Marckwardt fest, dass sie an der nördlichsten Rallye der Welt, der „Baltic Sea Circle“, teilnehmen werden. Das erste Ziel nach der Anmeldung bei diesem Motorsport-Wettbewerb: mindestens 750 Euro Spenden für einen guten Zweck sammeln. „Das schien uns im ersten Moment sehr viel. Tatsächlich haben wir letztlich sogar 4300 Euro durch Privatpersonen und Unternehmen zusammenbekommen“, sagt der 23-jährige Clemens. Die Summe geht an den Greifswalder Verein zur Unterstützung krebskranke Kinder für den Bau eines Ferienhauses auf Zingst.

Verrotteter Fisch aus der Dose: Geruch noch Tage später im Auto

Das große Abenteuer begann am 15. Juni in Hamburg. Die Route führte das Greifswalder Duo unter anderem durch Dänemark, Schweden, Russland, Estland, Litauen und Finnland. An guten Tagen legten die beiden bis zu 650 Kilometer zurück. An weniger guten um die 350 Kilometer. „Eine Bedingung für die Rallye war, keine Autobahn zu nutzen. Wenn wir also einen Waldweg gefahren sind, hat es länger gedauert“, erklärt Clemens. Weitere Bedingung der Rallye: kein Navi. Lediglich mit einer Landkarte mussten sie die Wege finden. Zweimal hätten sie sich verfahren. „Einmal habe ich eine Ausfahrt verpasst. Das hat uns aber nur 45 Minuten gekostet“, so Clemens.

Jeden Tag gab es für die diesjährigen über 250 Teams eine neue Aufgabe. Eine durchaus geruchsprägende hatte mit der Fischspeise Surströmming zu tun, die in Schweden in Konserven erhältlich ist. Bekannt ist diese „Spezialität“ für ein intensives und vor allem fauliges Aroma, das sich durch den Gärprozess in der Konserve entwickelt. „Wir mussten die Dose öffnen, sie ins Auto legen und damit mindestens 200 Kilometer fahren. Der Gestank war noch mehrere Tage im Auto“, erinnert sich Clemens, der sogar couragiert einen Happen vom Fisch probierte. Belegt wurden die erfüllten Aufgaben mit selbst geschossenen Fotos.

Radio blieb stumm

Tag und Nacht waren Vater und Sohn zusammen. Das Radio blieb während der gesamten Reise aus, sagt Vater Frank Marckwardt: „Meine Frau hatte die Befürchtung, dass uns langweilig werden könnte, aber es passierte genau das Gegenteil.“ Mit dem VW-Bus, den Vater Frank, vor einigen Jahren gekauft hat, verbindet er besondere Erinnerungen. „Meine Großeltern hatten genau das gleiche Modell in derselben Farbe, haben uns damit immer in Greifswald besucht oder sind damit nach Ungarn oder Frankreiche gefahren“, sagt der 51-Jährige.

Dass es nicht die letzte Tour für die beiden mit ihrem Bus gewesen ist, steht bereits fest. Die nächsten Reisen sind schon geplant. Eine erneute Teilnahme an einer Rallye schließen sie nicht aus. Dann womöglich wieder für einen guten Zweck.

