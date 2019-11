Für den guten Zweck: Kinderkrebsverein lädt zur Benefizgala ein

Greifswald

Noch gibt es eine Menge für die Mitglieder des Vereins zur Unterstützung krebskranker Kinder zu tun. Am 23. November veranstaltet der Verein eine Benefizgala in der Stadthalle. Neben einem üppigen Buffet vom Catering Koschinski begleitet Ina Teloudis, Moderatorin beim Radiosender Ostseewelle, die Gäste durch den Abend, während die Band „Percussion Posaune Leipzig“ die Gala musikalisch untermalt.

„Wir freuen uns besonders, dass wir den Stimmimitator Jörg Hammerschmied für die Gala gewinnen konnten“, sagt Jutta Hietkamp, Vereinsschatzmeisterin. Und der hat eine große Auswahl von Prominenten in seinem Repertoire. Neben Udo Lindenberg, mit dem der Imitator bereits gemeinsam den Song „Hinterm Horizont“ auf der Bühne schmetterte, scheut sich Jörg Hammerschmied auch nicht davor, bekannte Fußballer, Politiker oder Schauspieler komödiantisch zu kopieren.

Karten für über 200 Gäste

Bereits nach dem Domkonzert im vergangenen Jahr, bei dem der Verein Spenden für das Ferienhauses auf dem Darß sammelte, sei die Idee für eine Benefizgala gekommen, sagt Dagmar Riske, Vereinsvorsitzende. „Es war sehr schön, aber auch sehr kalt im Dom. Deswegen haben wir überlegt, dieses Jahr etwas anderes zu machen“, sagt Jutta Hietkamp, Schatzmeisterin des Vereins. Auch die Erlöse aus der diesjährige Gala kommen dem Bau des Ferienhauses zugute.

Über 100 Karten sind bereits verkauft. „Ich denke, dass viele der Preis von 99 Euro erst einmal abschreckt, aber das Geld ist eben auch für den guten Zweck. Sämtliche Einnahmen werden gespendet“, erklärt Hietkamp. Nach Abzug aller Kosten für Speisen, die im Preis enthalten sind, und der Miete für die Stadthalle kommen zwischen 30 und 35 Euro pro Karte für das Ferienhaus zusammen.

Sonderverlosung mit 100 großen und kleinen Preisen

Geplant ist eine große Verlosung bei der Gala. Ein Los soll fünf Euro kosten, so Hietkamp. 100 kleine und große Gewinne werden an die Teilnehmer verschenkt. Der Hauptgewinn wird ein gesponsertes Wochenende in Berlin sein, bei dem es die Möglichkeit geben soll, die Kanzlerin und Schirmherrin der Benefizgala, Angela Merkel, persönlich zu treffen. „Zusätzlich verlosen wir ein E-Bike, das wir geschenkt bekommen haben“, so Hietkamp.

Für die Damen hat Susan Heidecke, Organisatorin der Gala, noch eine besondere Überraschung parat: „Bei der Verlosung gibt es einen Termin beim Berliner Friseur Andé Märtens zu gewinnen.“ Der Frisurenmeister ist eng mit Guido Maria Kretschmer befreundet und stylt auf der Fashion Week seit Jahren die Models des Designers.

Die Benefizgala beginnt am 23. November um 19 Uhrin der Stadthalle. Karten gibt es beim Verein direkt unter 038 34 / 50 27 28 oder per Mail an info@kinderkrebsforschung.de.

