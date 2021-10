Für ein schöneres Eldena: Helfende Hände zum Pflanzen gesucht

Greifswald

Im Greifswalder Stadtteil Eldena wollen Freiwillige 3000 Blumenzwiebeln pflanzen. Die Aktion beginnt am Sonnabend um 10 Uhr. Und es werden noch Helfer gesucht, die sich daran beteiligen möchten. Jeder ist willkommen. „Wir treffen uns an der Klosterscheune und freuen uns über weitere helfende Hände. Dann werden wir besprechen, wo wir dieses Jahr aktiv sein werden. Jeder der kommt, kann sich also noch mit guten Vorschlägen einbringen“, sagt Bettina Bruns, stellvertretende Vorsitzende der Ortsteilvertretung Eldena (OTV).

Aktionen sind beliebt

Aus dem Budget der OTV stammen die Mittel, mit denen die Pflanzen gekauft wurden. Dieses Jahr liegen die Kosten laut Antrag bei 700 Euro, beschlossen einstimmig von den Ortsteilvertretern. Es ist nicht die erste Aktion dieser Art: Unter dem Motto „Eldena blüht auf“ wurden 2018 das erste Mal Gebiete im Stadtteil bei einer Pflanzaktion verschönert, 2019 folgte die zweite Runde.

Lesen Sie auch Greifswalds Ortsteilbudget: Schnelle Finanzspritze für Projekte

Sporthalle wurde schöner

Im vergangenen Herbst stellte die OTV etwa 4000 Krokus-Zwiebeln zur Verfügung, die von Schülern der Caspar-David-Friedrich-Schule rund um die dortige Sporthalle in die Erde gebracht wurden. Die Resonanz war stets positiv, auch Familien beteiligten sich in den vergangenen Jahren an den Aktionen. Im Frühjahr 2022 können dann die Ergebnisse der diesjährigen Pflanzung bestaunt werden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von OZ