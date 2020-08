„Funky Froxx“ aus Greifswald sammeln mit erstem Album für die Umwelt

Greifswald

„Junkie“, „Judas“, „DetoNation“ – die Songtitel auf dem Debütalbum der Greifswalder Nachwuchsrocker „ Funky Froxx“ muten martialisch an. Eingespielt wurden sie von vier 17-Jährigen, die unter dem Titel „Keine Ahnung“ ihre erste CD auf den Markt bringen und damit einen Schritt auf dem Weg Richtung Musikerkarriere machen. „Wir wollen Profimusiker werden und mit dem Geld verdienen, was uns Spaß macht“, sagt Sänger und Gitarrist Jakob Hoefs. „Dass wir nun unsere eigene CD in den Händen halten, ist etwas Besonderes für uns.“

Drogen , Umwelt, Mobbing

Die Songs seien in den vergangenen drei Jahren entstanden und bilden die Themen ab, die für die Schüler relevant seien – doch statt Sex, Drugs und Rock’n’Roll geht es eher um Umweltschutz, Drogenmissbrauch oder Mobbing. „Junkie“ beispielsweise ist ein Statement gegen den Konsum von Drogen, „DetoNation“ ein Aufruf zum Handeln in der Klimakrise. „Wir wollen Themen ansprechen, die uns und unsere Freunde interessieren“, sagt Drummer Jordan Surmann.

Mit Bassist Willy Schumacher und Keyboarder Yale Feldman spielen die „ Funky Froxx“ nun seit der Grundschule zusammen und feiern im kommenden Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum. Sie gewannen bereits ihren ersten Talentwettbewerb in der Nexögrundschule und spielten vor Dieter Bohlen bei der Show „Das Supertalent“.

Bürgermeister ist Fan der Nachwuchsrocker

Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (rechts) nahm das Debütalbum der Nachwuchsrocker „Funky Froxx“ im Trausaal des Rathauses entgegen. Quelle: Christopher Gottschalk

Passend zur Schülergeneration, die für die Klimaschutzbewegung „ Fridays for Future“ auf die Straße geht, engagieren die jungen Musiker sich aktiv für den Umweltschutz in der Hansestadt. Von jeder verkauften CD des Debütalbums fließt ein Euro in einen Spendentopf, der Klimaschutzprojekte in Greifswald unterstützt. Als Kooperationspartner holte die Band sich Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) an die Seite, dessen Statement auf der Rückseite der CD „Keine Ahnung“ steht, inklusive Wappen der Hansestadt. Als Dankeschön verteilten die „ Froxx“ CDs an die Stadtverwaltung, inklusive Merchandise und mehreren Plüschfröschen.

„Ich freue mich, dass junge Leute wie die Funky Froxx Themen wie Nachhaltigkeit ernst nehmen“, sagt Fassbinder. Die Stadt unterstütze zudem gerne junge Künstler aus der Region. Mit dem gesammelten Geld sollen ökologische Beutel als Ersatz für Plastikbeutel finanziert werden, die gratis verteilt werden. Bei der Aktion „ Greifswald räumt auf“ wollen die Jungs im kommenden Jahr ebenfalls helfen.

Corona bremste „ Funky Froxx “ aus

Mit anderen Bands aus der Region soll zudem eine Veranstaltung auf die Beine gestellt werden, bei der neben den Einnahmen aus dem Verkauf der 1000 CDs noch mehr Geld gesammelt wird – vorausgesetzt, Corona erlaubt weiter Veranstaltungen. Die Pandemie bremste alle Konzerte der Jungs aus. Seit der Krise hatten sie nur zwei Auftritte: ein Autokonzert in Greifswald und ein Konzert im Ostseebad Göhren. „Es war gut, wieder Spielpraxis zu bekommen“, sagt Keyboarder Yale Feldman. „Aber natürlich ist es etwas anderes, vor Autos oder sitzenden Leuten zu spielen als auf einem normalen Konzert. Dennoch ist es schön, dass wir wenigstens das den Leuten in der Coronakrise ermöglichen.“

Mit Marteria auf der Bühne?

Die „ Funky Froxx“ waren einst als Coverband gestartet und nahmen sich nun für ihr Debüt den regionalen Fußball-Klassiker „ Hansa Forever“ für eine Neuinterpretation vor. Im September soll ein Video mit der Inklusionsmannschaft des Drittligisten im Ostseestadion entstehen, das für Toleranz und gegenseitigen Respekt wirbt.

Und mit der Rostocker Rapgröße „ Marteria“ könnten die Jungs auch auf der Bühne stehen. Bei dessen Weihnachtsfeier waren sie bereits 2019 dabei. Für die nächste Tour des Rappers stünde man in Verhandlungen, die „ Funky Froxx“ als Vorband einzuspannen, verrät Managerin Gerlinde Beetz.

Die Zwölftklässler des Alexander-von-Humboldt-Gymnasiums proben mehrmals pro Woche und bereiten sich auf ihren Abschluss vor. Nach dem Abi wollen sie sich ein Jahr Zeit nehmen, um herauszufinden, ob sie es als Profimusiker tatsächlich schaffen können. An wem orientieren sie sich dabei? „Ich denke, statt uns Vorbilder zu suchen, gehen wir lieber unseren eigenen Weg“, sagt Yale Feldman selbstbewusst. Die Band sucht derzeit noch einen zweiten Gitarristen.

Von Christopher Gottschalk