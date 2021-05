Greifswald

Virtuose Akkordeonklänge, Swing und A-cappella-Balladen, Folk gepaart mit elektronischer Musik: Das alles und noch viel mehr kann das international renommierte Kulturfestival „Nordischer Klang“ in Greifswald! Das 30. Jubiläum in diesem Jahr soll zu einem außergewöhnlichen Fest der Sinne werden.

Das ist die gute Nachricht – und die schlechte: Liebhaber des beliebten und zugleich größten Festivals nordischer Kultur außerhalb Skandinaviens müssen sich in Geduld üben: Die hochkarätigen Liveacts mit etablierten und jungen Künstlern werden erst im Juli und August auf den Bühnen Greifswalds zelebriert. Pandemiebedingt startet der Nordische Klang im Zeitraum vom 7. bis 22. Mai nur mit einem abgespeckten, komplett digitalen Programm aus Lesungen und einem Kolloquium. In normalen Jahren strömten an die 10000 Besucher zu den Kulturorten der Stadt. Doch bereits 2020 fand das überregional bedeutende Event erstmals rein virtuell statt.

Videorückblick auf vergangene Highlights

Festivalleiter Marko Pantermöller lässt sich dennoch nicht die gute Laune verderben. Im Gegenteil: „Wir werfen am 7. Mai einen Blick ins Archiv und zeigen in einem zusammengestellten Video viele Highlights der vergangenen 30 Jahre“, sagt der Professor. Auf Youtube und anderen Social-Media-Kanälen des Festivals werde es einen bunten Mix aus Konzerten geben. „Der Rückblick auf die bewegte Festivalgeschichte beinhaltet auch manch skurrile Auftritte und kleine interessante Sprachsequenzen“, macht David Engh-Bongers Lust auf den ungewöhnlichen Auftakt.

Er gehört zum 15-köpfigen Festivalteam, das traditionell zum größten Teil aus Studierenden der Universität Greifswald besteht. Ihr Institut für Fennistik und Skandinavistik begeht in diesem Jahr zugleich das 100-jährige Bestehen des hier beheimateten Finnischlektorats. „Da passt es besonders gut, dass Finnland auch die Schirmherrschaft des Festivals übernommen hat“, sagt Pantermöller, Prodekan der Philosophischen Fakultät und Lehrstuhlinhaber für Fennistik.

Das Festival „Nordischer Klang“ ist ein Festival für Musik und Kultur nordeuropäischer Länder und wird vom Kulturverein Nordischer Klang e. V. veranstaltet, der mit dem Institut für Fennistik und Skandinavistik der Universität Greifswald verbunden ist. Jedes Jahr im Mai wird zu Konzerten, Lesungen, Ausstellungen, Filmen, Vorträgen und Gesprächsrunden eingeladen, bei denen die fünf nordischen Länder Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden im Fokus stehen, aber auch Estland und weitere Ostsee-Anrainerstaaten. Finanziert wird das Festival, das jährlich um die 100 000 Euro kostet, über Zuschüsse und Sponsoring vieler Partner. Alle Informationen zum Festival gibt es online unter www.nordischerklang.de oder als News auch auf den Social-Media-Kanälen Facebook, Instagram, Twitter sowie auf dem Youtube-Kanal oder via Newsletter. Auf dem festivaleigenen Spotify-Kanal gibt es einen Vorgeschmack auf das Musikprogramm der kommenden Festivalausgabe.

Digitale Lesung neuer nordischer Novellen

Das ab 10. Mai anschließende Programm ist relativ minimalistisch, für Skandinavistik-Freunde aber dennoch spannend: Ein literaturwissenschaftliches Kolloquium zur Ästhetik des nordischen Protestantismus steht ebenso im Kalender wie eine Lesung der studentischen Anthologie „Neue Nordische Novellen“. Sie enthält Übersetzungen von Kurzgeschichten und Gedichten aufstrebender Autoren aus Nord- und Osteuropa, darunter zum Beispiel die vielversprechende finnische Schriftstellerin Tiina Lehikoinen.

Zudem geben der Historiker Bernd Wegner, die Sachbuchautorin Maja Nielsen (beide aus Deutschland) und der finnische Schriftsteller Miika Nousiainen Einblicke in ihr Schaffen. Erstmalig findet sich außerdem die russische Stadt Wiborg, zu der Greifswald seit 2018 eine freundschaftliche Beziehung pflegt, im Festivalprogramm wieder. Der Historiker Robert Schweitzer wird digital einen kulturell umrahmten Vortrag zur deutschen und finnischen Geschichte der Stadt halten.

Die finnische Band „Suistamo Sähkö“ wird zu den Highlights des Sommers gehören. Quelle: Eero Grundström

Livekonzerte unter freiem Himmel

Die Festivalkracher folgen indes im Sommer. Musik und Bühnenkunst aus den Ländern Nordeuropas werden ihren gewohnten Zauber entfalten. An zwei verlängerten Wochenenden im Juli und August sollen mehrere Liveacts unter freiem Himmel über die Bühne gehen. „Alle für den Mai eingeladenen Künstler halten zur Stange, wobei die neuen Termine nicht in jedem Fall mit ihrem persönlichen Kalender harmonisieren“, sagt Marko Pantermöller. In diesen Fällen werde es deshalb erst im Folgejahr ein Treffen geben.

Die Highlights der Open-Air-Konzerte jedoch stünden fest: „Mit Antti Paalanen und Suistamon Sähkö kommen die skurrilsten und verwegendsten Acts der finnischen Folktronica zum diesjährigen Festival. Beide bringen das Akkordeon mit Electro-Beats furios in Szene. Paalanen schreit, stampft und kämpft mit seinem Instrument. Die Band Suistamon Sähkö mixt in ihrer irrwitzigen Show den Hiphop mit Tanz und Rap in die karelische Folklore“, schwärmt Frithjof Strauß, der Künstlerische Leiter des Kulturfestivals.

Die finnische Pianistin Terhi Dostal ist ebenfalls für den Sommer avisiert. Quelle: Janne Björklund

Blonde Bass – Name hält, was er verspricht

Anti Paalanen hat sein Kommen für die offizielle Festveranstaltung am 21. August im Theater Vorpommern zugesagt. Für jenes Wochenende ist auch „Blonde Bass“ aus Dänemark avisiert. Ein Jazz-Basstrio, das in der Branche als einzigartig gilt: Die drei Musikerinnen Kristin Korb, Ida Hvid und Helle Marstrand begeistern ihr Publikum mit einer Mischung aus Swing, Funky, A-cappella-Balladen und Hommagen an ihre Basshelden, darunter Ray Brown und Hugo Rasmussen. Ida Hvid war übrigens schon im vorigen Jahr Bestandteil des digitalen Festivals.

Die musikalischen Programmpunkte vom 23. bis 25. Juli stehen größtenteils auch schon fest: „An jenem Wochenende werden unter anderem Sousou & Maher Cissoko, eine der erfolgreichsten Weltmusikbands Schwedens, auftreten“, kündigt David Engh-Bongers voller Vorfreude an. Auch die bereits erwähnte finnische Band Suistamon Sähkö, die mit ihrem Mix aus traditionellen Akkordeonrhythmen, Folk, Hip-Hop und Electro sämtliche Genregrenzen sprengt, habe ihr Kommen für das Juliwochenende zugesagt. Ebenso das schwedische Trio Wolski, das für traditionellen Folk stehe und in der Plauener Konzertreihe „Folk Herbst“ den „European Folk Music Award 2019“ gewann.

Weitere Konzerte im Herbst

Ob auch alle weiteren bereits zu Jahresbeginn angekündigten Gäste kommen, bleibt noch ein Geheimnis. Ein bisschen Überraschung wollen die Festivalmacher bis Juli bewahren. Insgesamt hatten sie für das runde Jubiläum an die 50 Künstler eingeladen. „Vermutlich werden wir auch noch im Herbst das eine oder andere Konzert veranstalten, auf alle Fälle aber wie schon im Vorjahr einen Beitrag zur Greifswalder Kulturnacht leisten“, kündigt Festivalleiter Pantermöller an. Dank einer Förderung durch das bundesfinanzierte Programm „Neustart Kultur“ stünden „Nordischer Klang“ in diesem Jahr nicht nur Mittel für die Umsetzung digitaler Formate zur Verfügung, sondern auch Geld für das Anmieten einer mobilen Bühne. Die Schirmherrschaft des Festivals wird übrigens ein Mitglied der finnischen Regierung gemeinsam mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig übernehmen.

Von Petra Hase