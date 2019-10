Fußballstar Toni Kroos hilft todkranken Greifswalder Kindern

Greifswald

Oft sind es Tränen der Trauer, mit denen die Mitarbeiter des Kinderhospizdienstes Leuchtturm zu kämpfen haben. Heute sind es Tränen der Freude. Der Grund: Der wohl prominenteste Greifswalder derzeit, der Ausnahmefußballer Toni Kroos (29), will dem Verein aus seiner Geburtsstadt helfen. Die 2015 gegründete Toni Kroos Stiftung wird künftig eng mit dem Leuchtturm-Verein zusammenarbeiten und für finanziellen Rückenwind sorgen, wie die OZ erfuhr.

„Die Idee kam von Toni Kroos persönlich“, erzählt die Geschäftsführerin der Toni Kroos Stiftung, Claudia Bartz. „Er engagiert sich seit Jahren für Kinderhospize und freut sich sehr, dass nun auch eine Einrichtung mit schwer kranken Kindern aus seiner Heimat unterstützt wird.“ Bisher hilft die Stiftung des Fußballers stationären Einrichtungen in Berlin, Köln und Düsseldorf. Jetzt kommt mit dem Kinderhospiz Leuchtturm erstmals ein ambulanter Dienst dazu.

Toni Kroos bleibt seiner Heimatstadt verbunden

„Was ich über die Arbeit der Mitarbeiter, ihr Engagement und ihre Leidenschaft gehört habe, beeindruckt mich“, sagt Toni Kroos, der bis zu seinem 12. Lebensjahr in Greifswald gewohnt hat und hier die Grundlagen des Fußballspiels erlernte. „Sie sind mit sehr viel Geduld und Herz dabei. Das ist imponierend.“ Seiner Geburtsstadt ist der Fußballer immer noch sehr verbunden. „Ich habe wunderschöne Erinnerungen an Greifswald. Die Feiern im Garten meiner Großeltern waren legendär. Natürlich ist es schade, dass ich so selten vor Ort sein kann. Das ist dem engen Zeitplan mit Real Madrid geschuldet.“

Für den Leuchtturm-Verein bedeutet die Zusammenarbeit mit der Toni Kroos Stiftung „eine unwahrscheinlich große Unterstützung“, sagt die Koordinatorin, Katy Lorenschat. „Wir können derzeit nicht so viel finanzielle Hilfe leisten, wie wir möchten. Für die Kinder und ihre Eltern ergeben sich durch die Stiftung mehr Möglichkeiten. Wir freuen uns riesig!“ Seit Dezember 2013 begleitet der Verein Leuchtturm sogenannte „lebensverkürzt erkrankte Kinder und Jugendliche“ in Vorpommern während ihrer Krankheit und betreut Familien auf dem letzten Weg.

Hilfe für Familien mit schwerstkranken Kindern

33 Ehrenamtliche sind derzeit für den Kinderhospizdienst Leuchtturm unterwegs und besuchen die betroffenen Familien zu Hause quer durch das Land von Rügen bis Ueckermünde. „Die Betreuung beginnt mit der Diagnose der Krankheit und läuft oft über viele Jahre“, erzählt Katy Lorenschat. „Wir übernehmen mal die Betreuung des Kindes, unternehmen etwas mit den Familien – soweit das möglich ist –, helfen mit Beratung zu Rechtsfragen, zum Sterbeprozess oder zu stationären Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland.“ Auch finanziell greift der Verein den Familien unter die Arme und unterstützt Bauarbeiten, wie spezielle Umbauten in der Wohnung, oder die Erfüllung von „letzten Wünschen“ der Kinder.

Schwerer Abschied von Kevin aus Leyerhof

Aber auch die Begleitung der jungen Menschen auf dem letzten Weg ist für die Mitglieder des Leuchtturm e.V. Teil der Arbeit. Und diese Erlebnisse lassen niemanden kalt. Da hilft auch keine Vorbereitung. „Der Tod des kleinen Kevin war für uns alle wohl das Schlimmste, was wir erlebt haben“, erzählt Lorenschat. Der sechsjährige Junge aus der Nähe von Grimmen hatte 2018 den Kampf gegen die Leukämie verloren.

„Die Ärzte haben bis zuletzt wirklich alles versucht, um ihn am Leben zu erhalten“, erinnert sich Lorenschat. „Die Eltern haben nach jedem Strohhalm gegriffen. Es war unglaublich schwer, das mitzuerleben.“ Kevin hätte noch viele letzte Wünsche gehabt. „Pinguine streicheln zum Beispiel oder noch einmal fliegen“, erinnert sich die Koordinatorin des Vereins. „Wenn man dann bei den Menschen anrufen muss und sagen, dass Kevin leider keine Pinguine mehr streicheln kann ... Das ist schon sehr, sehr traurig.“

Der Traum vom eigenen Haus für das Hospiz

Dennoch macht Katy Lorenschat weiter. „Wir haben es dieses Jahr gemeinsam mit der Aktion Kindertraum geschafft, für den zwölfjährigen Luca aus Stralsund einen Trip nach New York zu organisieren“, freut sich die Koordinatorin. „Das sind die schönen Momente.“ Und es gibt natürlich auch das große Ziel, das der Verein seit Jahren anstrebt: ein stationäres Haus für das Kinderhospiz, in dem schwerstkranke Kinder aus ganz Deutschland für einige Tage Urlaub machen, aber auch zum Sterben kommen können.

Wo das Haus in Vorpommern entstehen soll, ist noch völlig offen. Derzeit läuft eine Machbarkeitsstudie, die im kommenden Jahr abgeschlossen wird. „Die Mindestanforderung sind 16 Zimmer, dazu Behandlungs- und Therapieräume“, zählt Lorenschat auf. „Ich vermute mal, vor 2025 werden wir nicht einziehen können, egal wo das Haus seinen Platz findet.“ Bis dahin wird der Verein versuchen, so viele Kinderträume wie möglich zu verwirklichen. „Oft hilft die Erfüllung kleiner Herzenswünsche, um die Lebensfreude kurzfristig zurückzubringen“, hat auch Toni Kroos beobachtet. „Wer helfen kann, sollte helfen.“

