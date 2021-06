Fußgänger im Holzgestell: Skurrile Gerichtsverhandlung in Greifswald

Greifswald

Es war ein eher ungewöhnliches Vergehen, das am Dienstag vor dem Amtsgericht in Greifswald verhandelt wurde. Die Greifswalderin Salome K. war beschuldigt, gefährlich in den Straßenverkehr eingegriffen zu haben, weil sie mit einem selbst gebauten Holzkonstrukt von etwa zwei Metern Breite und vier Metern Länge auf der Straße unterwegs war. Dieses sogenannte Gehzeug ist bereits seit vielen Jahren ein gerne genutztes Protestmittel gegen die Verkehrswende. Es soll symbolisieren, wie viel Platz ein Auto im Vergleich zu einem Fußgänger benötigt.

Polizei untersagte Nutzung des Gehzeuges auf der Straße

In Greifswald war Salome K. im vergangenen Sommer aber offenbar die Erste, die mit einem solchen Gehzeug unterwegs war auf der Fahrbahn. Sie wurde von der Polizei gestoppt, die Nutzung des Gehzeuges untersagt.

Die Angeklagte beruft sich auf die Straßenverkehrsordnung, die in Paragraf 25 Absatz 2 regelt: „Wer zu Fuß geht und Fahrzeuge oder sperrige Gegenstände mitführt, muss die Fahrbahn benutzen, wenn auf dem Gehweg oder auf dem Seitenstreifen andere zu Fuß Gehende erheblich behindert würden.“

Gehzeug ist Protestmittel gegen zu viele Autos

Erdacht wurde der Absatz vielleicht mal für den Fall, dass zwei Personen eine Couch von A nach B tragen und dabei auf dem Fußweg ein deutliches Hindernis wären. Die Gesetzeshüter hatten garantiert nicht im Sinn, dass sich jemand aus Holzlatten ein Gerüst im Format eines Autos baut, auf Plakaten seine politische Meinung kund tut und damit durch die Stadt geht. Denn genau das machen Salome K. und andere, die mit solchen Aktionen möglichst viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen wollen.

Auch an diesem Dienstag zogen mehrere Aktivisten mit solchen „Gehzeugen“, wie sie es nennen, durch Greifswald. Auf den Bannern steht dann „Klimaschutz ist kein Verbrechen“, „Mehr Platz für Fahrradfahrer“ und „autofreie Innenstädte“. Die jungen Erwachsenen wollten sich solidarische zeigen mit Salome K. und für ihre Rechte kämpfen.

Freispruch für Salome K.

Der Dienstag wurde für Salome K. und ihre Mitstreiter ein voller Erfolg. Die Richterin des Greifswalder Amtsgerichts sprach sie frei. Damit ist es fortan auch in Greifswald rechtssicher festgestellt, dass es erlaubt ist, mit einem Gehzeug die Straße zu benutzen.

„Das Holzkonstrukt war zirka zwei Meter breit – wie in etwa der Gehweg - und hätte diesen versperrt. Zudem waren viele weitere Fußgänger, u.a. auch solche, die zur Demo wollten, auf dem Fußgängerweg unterwegs. Deshalb war das Benutzen der Fahrbahn im konkreten Fall erlaubt, so dass keine Ordnungswidrigkeit nach Paragraph 25 StVO begangen wurde“, erläutert Anja Hoffmann, Pressesprecherin des Amtsgerichts. Für den Vorwurf des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr hätte die Staatsanwaltschaft einen Schädigungsvorsatz nachweisen müssen. Dies war nicht der Fall, wie Hoffmann weiter ausführt. Auch der Vorwurf der Nötigung wurde von der Richterin abgewiesen. Salome K. freut sich über das deutliche Urteil. Sie ist überzeugt, dass Gehzeuge in Zukunft häufiger als Protestmittel in der Hansestadt zu sehen sein werden.

Von kat