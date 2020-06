Galerie STP in Greifswald feiert Jubiläum mit neuer Ausstellung

Greifswald

Eine sakrale Atmosphäre umfing die Besucher beim Eintritt in die Galerie STP, wo sich zum Auftakt des Pfingstwochenendes ein Corona-bedingt maskiertes, limitiertes Publikum einfand. Galerist Peter Konschake beging mit seinem Team das 10. Jubiläum der Greifswalder Institution für zeitgenössische Fotografie. In dem großen hellen Raum mit den hohen, lichtdurchfluteten Seitenfenstern und der schlichten Empore wurden zu DDR-Zeiten Gottesdienste abgehalten. Eine gewisse kontemplative Aura hat sich bis heute in dem einstigen kleinen Gotteshaus erhalten. Der Blickfang an der weißen Wand im ehemaligen Altarbereich sind drei großformatige Schwarz-Weiß-Fotografien des Mailänder Lichtbildners Maurizio Sapia, der diese Arbeiten während der in Norditalien wütenden Pandemie geschaffen hat. Ecce homo! Sehet, das ist der Mensch, schoss es wohl einigen Betrachtern spontan durch den Kopf. Die Komposition der Hängung dieser drei expressiven Aufnahmen assoziieren ein Kruzifix, in dessen Zentrum der hüllenlose, ungeschützte Mensch steht – in diesem Fall liegt.

Blick von der Empore in die Galerie. Quelle: Christian Rödel

Bedrückendes Werk von Maurizio Sapia

Viele kleine Aktaufnahmen eines embryonal gekrümmten Mannes sind so angeordnet, dass diese, mit etwas optischem Abstand betrachtet, wie ein menschlicher Fingerabdruck wirken. Links sind Füße, wie übereinander gestapelt, rechts daneben ineinander verwobene Finger. Wer nicht ganz geschichtsvergessen ist, wird sich an schreckensvolle KZ-Bilder aus der Kriegsende-Ära im Frühjahr 1945 erinnert fühlen. Maurizio Sapia hat mit dieser Trias das wohl bedrückendste und gleichzeitig tief ins Mark treffende Werk der Jubiläumsausstellung beigesteuert. „Wir haben im Vorfeld dieser Vernissage viel über das Leben nachgedacht und alles ein bisschen anders gestaltet“, sagte Peter Konschake, der neben seiner beruflichen Tätigkeit als niedergelassener Arzt selbst ein passionierter Fotograf ist. Während seines achtjährigen Studienaufenthaltes in Sankt Petersburg (daher die Abkürzung STP) entdeckte er die technische Liebe zur legendären Kiew-Mittelformat-Kamera.

Dem Deutsch-Amerikaner Antonius steht ein ganzer Raum im Keller der STP-Galerie für die Präsentation eines großformatigen Fotos zur Verfügung, damit es hier seine visuelle Sogwirkung optimal entfalten. Der international renommierte Fotograf, der in New York und Berlin lebt, hat sich schon als Kind von den alten holländischen Meistern für seine Bilder inspirieren lassen. Quelle: Christian Rödel

Kleine Alternative zum Horizonte-Festival

Bei der Auswahl der Arbeiten für die Jubiläumsausstellung standen diverse Werke international renommierter Fotografen zu Gebote. Konschake und seine beiden Galerie-Mitstreiter Kirk Sora und Charleen Dahms haben sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, um ein breit angelegtes künstlerisches Portfolio zu präsentieren. Fotografinnen wie Carola Brackrock, Hanga Sera, Lucyna Machowska, der in Paris lebende Fotograf Uwe Ommer oder auch der für seine tierischen Portraits berühmte gewordene Walter Schels haben erstklassige Arbeiten gestiftet. Die meisten der ausstellenden Lichtbildner haben Peter Konschake beim Zingster Horizonte-Umweltfestival kennen gelernt. „Es ist bedauerlich, dass dieses wunderbare Festival in diesem Jahr aus hinlänglich bekannten Gründen nicht stattfinden kann, aber wir haben uns für eine kleine Alternative entschieden“, verriet der Galerist und schob vielversprechend hinterher: „Anfang Juli werden wir zu einer Ausstellung zum Thema Wald und Bäume einladen“.

Die Galerie STP in Greifswald lud zur Jubiläumsausstellung. Quelle: Christian Rödel

Hofschulz & Schoppa bei der Vernissage

Der Camera-Obscura-Künstler Volkmar Herre werde beispielsweise mit seinen Landschaftsfotografien in der Exposition vertreten sein. Während der Vernissage zur STP-Jubiläumsausstellung trudelten einige der ausstellenden Künstler ein. Das aus Köln stammende Künstler-Duo Hofschulz & Schoppa gehörte zu den vor Ort präsenten außergewöhnlichen Fotografen, die einen ganz unkonventionellen Lebensentwurf verkörperten. „Besitz belastet und so hat sich jeder von uns entschieden, alles Überflüssige zu verkaufen, um gemeinsam einen großen Van zu erwerben, mit dem wir ganzjährig weltweit unterwegs sind“, sagte Hofschulz. Die beiden mit Photo-Awards hoch dekorierten Post-Materialisten präsentieren in Greifswald unter anderem ungewöhnliche Alpen-Aufnahmen, die staunen lassen. Ebenso bemerkenswert sind auch die unverwechselbaren Arbeiten des Deutsch-Amerikaners Antonius. „Ich habe in Dresden die einzigartige Möglichkeit gehabt, mit einer Scanner-Kamera aus dem Pentacon-Werk meine fotografischen Vorstellungen umzusetzen“, beschrieb der in New York und Berlin lebende Fotograf die Entstehungsweise seiner ausgestellten Arbeiten, die an Gemälde alter holländischer Meister erinnern. Antonius bedauert es sehr, dass die Dresdener Firma Pentacon in die Pleite geschlittert ist und deshalb keinen Service mehr für ihre Präzisionskameras anbieten kann.

Von Christian Rödel