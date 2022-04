Galerie Schwarz aus Greifswald startet mit Ausstellung an neuem Standort

Greifswald

In der Galerie Schwarz sind neue Werke zu sehen: Hubert Schwarz stellt für seine Wiedereröffnung Arbeiten von Oskar Manigk aus. Die Besucher erwartet dabei eine interessante Auswahl unterschiedlicher Motive, die aus Sicht von Galerist Schwarz eines eint: „Für mich sind das ausdrucksstarke und junge Motive“, sagt er. Und das obwohl der Künstler Oskar Manigk Jahrgang 1934 ist. Heute lebt und arbeitet er in Berlin und Ückeritz auf Usedom.

Das Besondere an den Acrylarbeiten ist, dass der Künstler beim Arbeiten „rückwärts vorgehen muss“, erklärt Hubert Schwarz. „Die Farbe wird auf der Rückseite einer Plexiglasscheibe aufgetragen, sodass die Farben, die sonst zum Schluss kommen würden bei dieser Arbeitstechnik zu Beginn an der Reihe sind.“

Galerie nun in der Steinbeckerstraße

Zu sehen ist die Sängerin Amy Winehouse, eine Pistole in Seitenansicht oder eine knallgelbe Simson „Schwalbe“, die in einer hellblauen Landschaft mit schwarzen Dreiecken im Hintergrund zu stehen scheint. Immer wieder finden sich Frauen auf den Bildern, die stark verfremdet gezeigt werden. „Die Frauen spielen in seinem Werk eine große Rolle. Man sieht, dass es sich dabei immer um starke Frauen handelt“, schätzt Hubert Schwarz ein.

Gäste finden Hubert Schwarz an einem neuen Ort – nach vielen Jahren ist der bekannte Greifswalder Kunstförderer nun in der Steinbeckerstraße zu Hause. Zwar sind die Räume kleiner als in der Langen Straße, wo er jahrelang seine Galerie hatte. Dennoch fühle er sich sehr wohl, wie er betont.

Galerist freut sich auf Geselligkeit

Den Raum hat er in den vergangenen Wochen umgebaut und neu gestrichen. Zwar habe Schwarz nun nicht mehr die Möglichkeit, viel Platz zwischen Werken an der Wand zu lassen, aber das mache die neue Location allein durch die gute Lage wett.

Bei der aktuellen Ausstellung werden Bilder aus den vergangenen zwei Jahren gezeigt. Eine Zeit, die für Galerien schwer waren, weil auch sie wegen der Coronaregeln lange schließen mussten. Als wieder geöffnet war, galten Personenbegrenzungen und weitere Auflagen. „Das Gesellige hat gefehlt, weil nur eine bestimmte Anzahl Personen rein durfte und auch, weil man keinen Wein ausschenken durfte“, sagt Schwarz. „Dabei ist eine Vernissage immer ein Fest.“

Er will aber nicht verschweigen, dass der Coronamodus in den Galerien neben vielen Nachteilen einen kleinen Vorteil hatte. Die Besucher waren gezwungenermaßen allein mit den Werken und mussten sich intensiver mit den jeweiligen Motiven auseinandersetzen. In den Verkaufszahlen habe sich das aber nicht direkt niedergeschlagen, betont er. Es komme immer auf den einzelnen Künstler an. „Mir ist grundsätzlich wichtig, dass ich Künstler ausstelle, die mir gefallen.“

Oskar Manigk vor Ort

Die Ausstellung unter dem Titel „Neue Bilder“ startet am Freitag, 22. April, um 19 Uhr. Adresse: Steinbeckerstraße 33-34, Oskar Manigk wird vor Ort sein. Die Werke werden bis zum 4. Juni zu sehen sein, immer Dienstag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr und Sonnabend von 11 bis 15 Uhr und nach Vereinbarung.

Von Christopher Gottschalk