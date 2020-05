Ganzheitliche Förderung: Reittherapien in Bremerhagen wieder möglich

Bremerhagen

Seit fünf Jahren gibt es „Caluzule“ (Pferdchen) in Bremerhagen. Auf dem Gelände einer ehemaligen Kleingartenanlage bietet Christiane Fischer (52) zwischen alten Baumbeständen und Wiesen seit einem halben Jahrzehnt motorische Förderung mit Pferden, pädagogisches Reiten, Voltigieren und begleitete Ausritte an.

Entlastungsangebote abrechenbar

Das kleine Jubiläum fiel jetzt der Corona-Pandemie zum Opfer. Seit dieser Woche darf Christiane Fischer aber wieder Entlastungsangebote für Angehörige für Kinder mit Pflegestufe unter Abstandswahrung und bei Einzelförderungen anbieten. „Mein Schwerpunkt ist die ganzheitliche Förderung von Kindern und Jugendlichen in verschiedenen Entwicklungsphasen, als auch mit sozialen, emotionalen und motorischen Auffälligkeiten. Ich bin sehr froh, dass ab 18. Mai wieder Familien entlastet werden dürfen, denn das ist abrechenbar über die Pflegekasse“, sagt Christiane Fischer, die inzwischen von Bremerhagen nach Willerswalde umzog. Die Pferde und die Angebote rund um ihre Tiere gibt es jedoch weiterhin in Bremerhagen.

Anzeige

Christiane Fischer betreibt seit fünf Jahren den Pferdehof Caluzule (Pferdchen) in Bremerhagen. Motorische Förderung mit Pferden, Pädagogisches Reiten und Voltigieren sowie begleitete Ausritte sind ihre Schwerpunkte. Quelle: C. Fischer

Weitere OZ+ Artikel

Von Anfang an mit dabei ist Katja Begasch (10), die Nachbarstochter. Da sie mit Stela ein Pflegepferd übernommen hat, durfte sie auch während der eigentlichen Schließung der Anlage täglich zu „ihrem“ Pferd. Ebenfalls eine treue Begleiterin von „Caluzule“ ist Katjas Mutter Dorota Röhling, die die „Pferdeleute“ öfter mal mit Mittagessen versorgt und als Nachbarin stets einen wachenden Blick über die Herde mit den fünf Pferden hat. „Wir schauen aus dem Haus direkt auf die Pferde, das ist sehr entspannend.“ Und außerdem sei es vor Caluzule nie so ordentlich und aufgeräumt in Bremerhagen gewesen, betont Dorota Röhling.

Therapie seit Montag wieder möglich

Seit dem 20. April sind die Sportstätten unter den bekannten Abstands- und Hygieneregeln wieder geöffnet und auch andere Reiter und Pferdefreunde können wieder kommen. Nur die eigentliche Therapie geht eben erst ab dieser Woche wieder“, sagt Christiane Fischer. Allerdings hätte eine Familie zuvor die Angebote schon aus eigener Tasche bezahlt, „weil sie weiß, dass der Umgang mit den Pferden ihnen sehr guttut“, erzählt Christiane Fischer, die außerdem als Integrationshelferin an der Grimmener Robert-Koch-Regionalschule seit Montag wieder arbeitet.

Caluzule Caluzule - das Pferdchen nennt Christiane Fischer ihr Angebot in Bremerhagen, das motorische Förderung mit Pferden, pädagogisches Reiten und Voltigieren sowie begleitete Ausritte umfasst. Der NameCaluzule stammt aus dem Rumänischen. In Rumänien verbrachte Christiane Fischer einige Jahre. Weitere Informationen zu Pferden, Konzept, Preisen und der Betreiberin gibt es unter www.caluzule.com.de

Für Christiane Fischer ist jeder Umgang mit dem Pferd Therapie. „Die Pferde spiegeln den Menschen“, sagt sie. Da sei es gar nicht wichtig, ob die Kinder oder Erwachsenen, die zu ihr kommen reiten, mit den Pferden spazieren gehen, kuscheln oder sie putzen. Jeder entwickelt seine ganz besondere Beziehung zu den Tieren. „Immer nach seinen Möglichkeiten“, sagt sie. Ein Kind beispielsweise könne nicht reden, bei anderen erhöhe der Umgang mit den Tieren die Konzentration, überaktive Kinder kommen einfach runter. Der Sohn von Nachbarin Dorota Röhling, der mittlerweile schon 17 Jahre alt ist, hat den Pflegegrad 5. „Er wird beispielsweise sehr viel ruhiger in der Nähe der Pferde“, beschreibt seine Mutter.

Hilfe von Nachbarn und Freunden

Nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch ihr Pferd Lotte bereitete Christiane Fischer in den vergangenen Wochen Sorgen. Lotte wurde in der vergangenen Woche direkt auf der Koppel bei Vollnarkose an Hauttumoren operiert, bekam vor Ort ein Krankenlager und erholt sich prächtig. „Sie ist unser Haupttherapiepferd“, sagt Christiane Fischer.

Das Haupttherapiepferd Lotte wurde in der vorigen Woche operiert und erholt sich jetzt - auch mit Hilfe von Sophie Charlotte Fischer. Quelle: Archiv

Und auch sonst waren die vergangenen Monate nicht einfach, für die Selbstständige. „Ich war kurz davor, aufzugeben“, erzählt sie. Denn bis vor Kurzen wohnte sie noch im Gutshaus in Bremerhagen, das allerdings verkauft wurde und nun vom Eigentümer und seiner Familie genutzt wird. Drei der fünf Pferde hatte Christiane Fischer schon fast verkauft. Und dann war plötzlich Unterstützung da: „Mit Hilfe meiner Freunde, Familie Hansen aus Willerswalde, habe ich dort neuen Wohnraum gefunden. Diese Entfernung ist für Caluzule noch gut möglich“, sagt sie. Die Hansens würden sie als Landwirte schon seit Jahren beispielsweise mit Technik unterstützen. Dorota Röhling sei immer für sie da und auch auf Christine Ruppert aus Grimmen, deren Pflegepferd Lotte ist, könne sie sich verlassen.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Voltigierer wollen Fachwissen nutzen

Unterstützung sagte direkt vor Ort auch Jens Reim, der Vorsitzende des Voltigierclubs Greifswald (VCG), zu, der zum Caluzule-Geburtstag gratulierte. In diesem Verein in Leist trainiert Sophie Charlotte regelmäßig. „Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen unserer Arbeit“, sagt Jens Reim. In der Therapie versuche man den Kontakt zwischen Mensch und Tier aufzubauen und zu nutzen. Und auch beim Voltigieren, dem Turnen auf dem Pferd, sei dieser Kontakt, das Vertrauen, Voraussetzung. Jens Reim: „Deshalb sind wir dankbar, dass wir als Voltigiersportler das Wissen von Christiane Fischer für unsere Arbeit nutzen dürfen.“

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch

Von Almut Jaekel