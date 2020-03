Gartenlaube in Greifswald abgebrannt

Greifswald

Eine Gartenlaube ist in der Nacht zum Sonnabend in Greifswald komplett abgebrannt. Wie die Polizei am Wochenende mitteilte, hatte eine Zeugin das Feuer gegen 1 Uhr gemeldet. Als Polizei und Berufsfeuerwehr am Brandort in der Osnabrücker Straße/Ecke Verlängerte Scharnhorststraße eintrafen, bemerkten sie, dass auch ein angrenzender Schuppen Feuer gefangen hatte.

Schaden in Höhe von 8000 Euro

Die Feuerwehrleute löschten den Brand. Dennoch entstand ein Schaden in Höhe von 8000 Euro. Nach dem Einsatz übernahm der Kriminaldauerdienst die Ermittlungen und sucht jetzt nach dem Täter oder den Tätern. Ermittelt wird wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Auch der Einsatz eines Brandursachenermittlers werde angestrebt.

Von Thomas Pult