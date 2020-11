Garz

Die Entdeckung des Insulins erhöhte vor gut 100 Jahren die Chancen von Diabetikern, ihre Arbeit wieder aufnehmen und länger leben zu können. Zu den Medizinern, die sich schon damals für ein „normales Leben der bedingt gesunden Menschen“ einsetzten, gehörte Prof. Gerhardt Katsch (1887-1961).

Am 14.11. ist Weltdiabetestag: Was ist Diabetes und wer ist in Deutschland betroffen?

Er leitete seit 1928 die Medizinische Klinik in Greifswald und war Professor für Innere Medizin an der dortigen Universität. Als „seine sozialmedizinische Aufgabe“ verstand er es, die Zuckerkranken so gut wie möglich ärztlich zu betreuen.

Körperliche Aktivität für Diabetiker wichtig

Gerhardt Katsch Quelle: Repro André Farin

Daher formulierte Katsch seine „Garzer Thesen“ (1937), mit denen er den Erkrankten einen Platz in der Gesellschaft einräumen wollte. Dazu zählten eine besser aufeinander abgestimmte Diät, körperliche Aktivität, die passende Insulindosis und eine angemessene Schulung der Patienten. Katsch prägte den Begriff der „produktiven Diabetikerfürsorge“.

Die Thesen mit 14 Behandlungsgrundsätzen wurden nicht umsonst nach der rügenschen Stadt benannt, denn die erste Spezialeinrichtung für Diabetiker gründete Gerhardt Katsch in Garz. Den Standort fand er in einem Gespräch mit dem damaligen Regierungspräsidenten Hermann Haussmann (1879 bis 1958) dem der Arzt seine Idee vorstellte. Dieser zeigte sich begeistert von dem Konzept und schlug die ehemalige „Erziehungsanstalt für missratene Jugendliche“ als möglichen Ort für ein Diabetikerheim vor. Für Katsch war es damals ein „ziemlich einfaches und primitives Anstaltsgebäude“, aber mit der Finanzierungszusage des Regierungspräsidenten und der „Arndtstiftung Garz“ als Träger der Einrichtung konnte das Haus im September 1930 eröffnet werden.

Ein Heim für Kassenpatienten und Minderbemittelte

Der Anfang war nicht einfach, denn das Gebäude mit etwa 30 Betten stand in den ersten zwei Jahren fast leer. Eine Werbung für das „Spezielle Diabetikerheim für Kassenpatienten und Minderbemittelte“ brachte nicht die gewünschten Erfolge. Nur wenige nahmen die medizinische Betreuung, Beratung und Kontrolle durch die Greifswalder Uniklinik vor Ort in Anspruch.

Erst als Angestellte der Eisenbahn aus Garz wieder arbeitsfähig entlassen worden waren, wuchs das Interesse von Arbeitgebern. Zum Beispiel befürwortete die Generaldirektion der Reichsbahn einen Vertrag mit der Arndt-Stiftung, der die „Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit“ diabetischer Eisenbahner regelte.

