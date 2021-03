Greifswald/Wolgast

Es ist ein Spiel mit der Inzidenz und ein Spiel mit dem Wetter. Laut aktuellem Lockerungsplan dürfen Gastronomen ab dem 22. März wieder öffnen. Unter Auflagen. Zuallererst muss die 7-Tages-Inzidenz des Landes 14 Tage vor dem kommenden Montag stabil unter 100 liegen. Aktuell bewegt sich der Wert bei 63,7 Infizierten auf 100 000 Einwohner. Ist das der Fall, dürfte in Regionen, deren Inzidenz stabil bei unter 100 Neuinfektionen liegt, die Außengastronomie wieder öffnen.

Mitte der Woche waren das alle Kreise in Mecklenburg-Vorpommern. Für die Stadt Rostock, Vorpommern-Rügen und die Seenplatte enden die Auflagen hier. Terrassen, Sitzbereiche auf Märkten und Bänke dürften in diesen Kreisen wieder bevölkert werden. In Vorpommern-Greifswald, mit einer Inzidenz von zwischen 50 und 100, ist das anders. Die Gastronomen dürfen ihre Außenbereiche nur mit Terminreservierung anbieten und bei Gruppen, die aus mehr als einem Haushalt bestehen, muss ein tagesaktueller negativer Schnelltest vorgelegt werden.

Heizstrahler und Decken für kühle Tage

Zu den ganzen Bestimmungen und Vorschriften kommt bei vielen Gastronomen im Kreis eine Mischung aus erwartungsvoller Vorfreude und der Angst, dass der Saisonstart light doch wieder abgesagt werden muss. Beispielsweise Kerstin Meiering, die in Heringsdorf auf Usedom das Restaurant „Ingelotte“ betreibt. „Ich warte schon sehnsüchtig darauf, zumindest im Freien Gäste begrüßen zu können. Ich habe Heizstrahler und Decken, so dass ich auch bei kühlen Temperaturen Gäste bewirten kann“, sagt sie.

Sie habe bereits eine kleine Karte vorbereitet – mit Schnitzel, Steak au four, Soljanka. „Ich denke, dass es gut angenommen wird. Im vergangenen Jahr, als wir nach dem ersten Lockdown am 9. Mai erstmals wieder Gäste begrüßen durften, war es auch so“, berichtet sie. Allerdings: Vor der Auflage der Terminvergabe schaudert ihr: „Wenn jemand draußen nur was trinken will und es ist Platz, dann werde ich den Gast bedienen.“ Vor fast genau sechs Jahren, am 6. Februar 2015, hat sie ihr Restaurant eröffnet.

Aufwand und Kosten in keinem Verhältnis

Dagegen möchte Claudio Mazzucato sein Restaurant „Da Claudio“ in Heringsdorf vorerst nicht öffnen. „Bei diesen Vorgaben stehen Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis“, erklärt der Gastronom. Zudem sei seine Terrasse, auf der Außengastronomie möglich sei, nicht sonderlich groß. Und unter Einhaltung der Abstandsregelung mache der Restaurantbetrieb keinen Sinn. „Ich habe da viel mehr Ausgaben als Einnahmen, denn es sind ja keine Gäste groß da“, sagt Claudio Mazzucato.

Der Koserower Hotelier Michael Raffelt kann als Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom die Beweggründe für das Nichtöffnen durchaus verstehen. „Viele Gastronomen müssen gerade in Corona-Zeiten ganz genau auf die Kosten achten. Denn obwohl noch nicht mal die Frühjahrshilfen 2021 gezahlt wurden, sollen hunderte Betriebe die Hilfen aus dem Vorjahr zurückzahlen. Da sind viele vorsichtig geworden“, erklärt er. Zudem sei es natürlich auch eine Frage des Wetters und der Temperaturen, ob Außengastronomie funktioniere.

Eis auf die Hand statt Kaffeegeschäft

Das sehen auch Oliver Schmidt aus Sauzin, Inhaber des „Sauziner Dorfkrugs“, und Doreen Grambow-Knuth, Inhaberin des Eiscafé Moritz in Koserow und Siegerin des großen OZ-Eisdielentests 2020, so. Schmidt wird seinen Außenbereich weiter geschlossen lassen, auch zu Ostern. „Wir bieten stattdessen von Karfreitag bis Ostermontag unseren beliebten Abholservice an. Wir haben unsere Angebote auf unserer Homepage schon online, so dass die Kunden bereits bestellen können.“

Auch Eisfrau Grambow-Knuth lässt Ostern die Außengastronomie zu, „schon allein wegen der Terminvereinbarung, die im Kaffeegeschäft keinen Sinn mache. Wir werden aber unseren Eisverkauf öffnen, so dass sich Besucher gern ein Eis auf die Hand mitnehmen können“, sagt sie.

Lockdown auf dem Greifswalder Markt Quelle: Philipp Schulz

Ungewissheit und Hoffnung in Greifswald

In Greifswald herrscht eine große Ungewissheit bei vielen Gastronomen. So recht will noch keiner über den kommenden Montag nachdenken. Die Entwicklung der Inzidenz abwarten und gleichzeitig die Außenbereiche wiederherrichten, das kostet Kraft. Liesa Mestria-Trems und ihr Mann betreiben das italienische „Ristorante il Ponte“ in Wieck. Abends können Gäste ohnehin Essen abholen, deswegen legen sie auch finanzielle Hoffnungen in die halbe Öffnung. Mestria-Trems drückt aus, was viele Gastronomen gerade durchmachen: „Wir bereiten uns vor, aber wir wissen von nichts.“ Sie machen nicht nur kräftig reine, für seine insgesamt 30 Plätze im Außenbereich hat das Paar auch investiert. Heizpilze und Decken sollen die Gäste warm halten. Sie haben das Gewerbe zudem bereits für die Luca-App registriert – es könnte losgehen. Doch die Ungewissheit nagt. Andere Greifswalder Gastronomen sehen von der Öffnung ab. Auf dem Markt stehen vor dem Eiscafé San Marco die Stühle nur draußen, weil drinnen gerade gereinigt wird und man den Platz brauche. Die Ketten um die Sitzgruppen werden wohl auch am Montag geschlossen bleiben.

Aus Schwerin kommen derweil auch kaum versöhnliche Signale. Auch wenn die Zahlen im Land derzeit gut aussehen, spricht die Entwicklung im Bund eine andere Sprache. „Bevor weitere Öffnungen freigegeben werden, wird das Kabinett erneut tagen“, erklärt Andreas Timm, Sprecher der Staatskanzlei. Das wäre voraussichtlich am Donnerstag der Fall. Vorher möchte auch er keine Versprechungen machen. „Die Lockerungen sind in der Verordnung vorgesehen, es kann aber auch sein, dass wir das Stoppschild noch einmal hochheben müssen.“

Von Cornelia Meerkatz und Philipp Schulz