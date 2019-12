Greifswald/Anklam

21 Mädchen und Jungen sind in der Woche vom 9. bis 15. Dezember in Kreißsaal des Universitätsklinikums in Greifswald geboren worden. Am 9. Dezember um 20.04 Uhr erblickte Anastasija Lifeldaus Wolgast das Licht der Welt. Sie war 50 Zentimeter groß und 3360 Gramm schwer. Es folgten am Tag darauf drei Jungen: um 14.15 Uhr Marvin Rätzaus Süderholz mit 47 Zentimetern und 3480 Gramm, um 20.31 Uhr Carlo Schulz aus Greifswald mit 49 Zentimetern und 3500 Gramm sowie um 22.12 Uhr Eric Brandtaus Wolgast mit 53 Zentimetern und 4260 Gramm. Seinen Geburtstag am 11. Dezember feiert künftig Matti Schuldtaus Franzburg. Er wurde um 16.19 Uhr geboren und brachte bei 48 Zentimetern Körpergröße 3380 Gramm auf die Waage. Am 12. Dezember um 14.42 Uhr wurde Robin Bornaus Groß Kiesow begrüßt. Seine ersten Körpermaße: 51 Zentimeter und 3380 Gramm.

Stattliche 55 Zentimer und 4670

Gramm schrieben die Hebammen Matti Vogelam 13. Dezember ins Stammbuch. Seine Geburtszeit: 1.43 Uhr. Am selben Tag gaben um 15.01 Uhr Carl-Emil Roseaus Usedom (49 Zentimeter und 3060 Gramm) sowie um 15.24 Uhr Alissia Schimpsaus Greifswald (51 Zentimeter und 3450 Gramm) ihren ersten Schrei des Lebens von sich. Das Sonntagskind der Woche ist Emilia Lange aus Wackerow mit 54 Zentimetern und 3900 Gramm. Sie kam um 11.56 Uhr auf die Welt.

Geburten in Anklam

Arian Schuppelius aus Rubenow wurde am 12. Dezember 2019 um 22.11 Uhr im Ameos Klinikum Anklam geboren. Er war 55 Zentimeter groß und 4230 Gramm schwer. Quelle: Fotostudio Pixelperle

Folgende Babys, die im Anklamer Ameos Klinikum geboren wurden, sollen an dieser Stelle ebenfalls genannt werden: Pio Carl Rainer Rebbinaus Greifswald (5. Dezember, 8.44 Uhr, 50 Zentimeter, 3380 Gramm), Arian Schuppelius aus Rubenow (12. Dezember, 22.11 Uhr, 55 Zentimeter, 4230 Gramm) und Hanna Carlotta Rapprägeraus Ferdinandshof (13. Dezember, 9.25 Uhr, 53 Zentimeter und 3570 Gramm).

Herzlichen Glückwunsch

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frisch gebackenen Müttern und Vätern, auch jenen, deren Kinder namentlich nicht genannt werden sollen.

Von Jens-Peter Woldt