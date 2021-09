Greifswald/Anklam

Babyglück im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Zwölf Jungen und acht Mädchen kamen in der Hansestadt Greifswald in der Woche vom 6. bis 12. September zur Welt. Davon sind zwei Zwillingspärchen, die am Dienstag und Mittwoch geboren wurden. In der Ameos-Klinik Anklam erblickten sechs Babys das Licht der Welt. 

Die Eltern von Egon Falk freuten sich am 7. September um 2.57 Uhr über seine Geburt in Anklam. Der Ückermünder war 55 Zentimeter groß und brachte 3890 Gramm auf die Waage.

Auch Koserow bekommt Zuwachs. Am 8. September wurde Thea Zschau geboren. Das Mädchen erblickte um 8.52 Uhr mit 4300 Gramm und 53 Zentimetern das Licht der Welt.

Der 9. September wird zukünftig der Geburtstag von Hedi Krüger sein. Mit 3220 Gramm und 48 Zentimetern kam sie morgens um 8.41 Uhr zur Welt. Zu Hause ist sie in Anklam.

Die Eltern von Casper Marco Wrobel konnten sich am 9. September um 10.56 Uhr freuen. Der kleine Ducherower wog 3120 Gramm und war 47 Zentimeter groß.

Zur Galerie In der ersten Septemberwoche kamen in Greifswald 20 Kinder zur Welt. In der Ameos-Klinik Anklam gab es sechs Geburten. Wir gratulieren den Eltern und stellen einige Babys mit Bildern vor.

Nachträglich gratulieren wir den glücklichen Eltern von Nick, der am 4. September um 23.40 Uhr in das Buch der Geburten eingetragen wurde. Mit 2980 Gramm und 49 Zentimetern wurde der Ückermünder geboren.

Außerdem ein Nachtrag aus dem Sommer. Am 14. Juli um 22.03 Uhr wurde Nathalie Lucia Hohmann in der Ameos-Klinik Anklam geboren. Das Mädchen wog 3680 Gramm und war 53 Zentimeter groß. Zu Hause ist Nathalie in Ducherow.

Wir wünschen allen frisch gebackenen Eltern eine schöne Zeit mit ihren Kindern und gratulieren, auch den hier nicht genannten Familien, zu ihrem Zuwachs.

Von OZ /saka