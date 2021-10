Anklam

Babyglück im Landkreis Vorpommern-Greifswald: Jeweils drei Mädchen und Jungen sind in der Ameos-Klinik in Anklam in den vergangenen zwei Wochen zur Welt gekommen. Wir stellen diese mit Namen und Foto vor.

Den Anfang hat Luke Bereit am 25. September gemacht. Der kleine Junge kam um 6.15 Uhr mit einer Größe von 50 Zentimetern und einem Gewicht von 2800 Gramm zur Welt. Seine Familie ist in Ducherow Zuhause.

Zuwachs für Züssow und Liepgarten

Ebenfalls am 25. September wurde auch Emma Tesch geboren. Das kleine Mädchen kam mittags – um 12.15 Uhr – zur Welt. Sie war bei ihrer Geburt 53 Zentimeter groß und wog 3550 Gramm. Sie ist künftig in Züssow Zuhause.

Bildergalerie: So süß sind die Babys, die in Anklam geboren worden sind

Zur Galerie In den vergangenen zwei Wochen kamen sechs Babys in der Ameos-Klinik in Anklam zur Welt. Die OZ gratuliert den Eltern und stellt den Nachwuchs mit Namen und Foto in einer Bildergalerie vor.

Einen Tag später kam Hailey Buchholz in Anklam zur Welt. Sie wurde am 26. September um 22.47 Uhr geboren – mit einer Größe von 47 Zentimetern und einem Gewicht von 2890 Gramm. Ihre Familie lebt in Liepgarten.

Am 28. September wurde der kleine Leo geboren. Er kam um 8.35 Uhr zur Welt – mit einer Größe von 51 Zentimetern und einem Gewicht von 3850 Gramm. Er wird künftig in Heringsdorf auf der Insel Usedom leben.

Herzlichen Glückwunsch an alle Eltern

Zwei Tage später – am 30. September – kam Emmi-Marleen zur Welt. Das kleine Mädchen wurde um 3.04 Uhr geboren. Es war bei seiner Geburt 54 Zentimeter groß und brachte 3850 Gramm auf die Waage. Emmi-Marleens Familie ist in Mellenthin Zuhause.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ebenfalls am 30. September wurde der kleine Luca Saß geboren. Der Junge kam am Nachmittag, um 17.53 Uhr, zu Welt. Er war bei seiner Geburt 50 Zentimeter groß und wog 3550 Gramm. Er wird künftig in Bansin leben.

Wir gratulieren allen frischgebackenen Eltern zu ihrem Zuwachs und wünschen eine gute Zeit mit ihren Babys.

Von OZ