Anklam/Greifswald

In der Woche vom 23. bis 29. November wurden im Kreißsaal der Ameos-Klinik in Anklam ( Landkreis Vorpommern-Greifswald) vier Babys geboren. Zwei Jungen und zwei Mädchen erblickten das Licht der Welt. Zwei Mütter kamen aus Anklam. Die anderen Familien leben in Krienke und Eggesin (beide Orte in Vorpommern-Greifswald). Das schwerste Baby wog 4200 Gramm und das leichteste Baby 3460 Gramm. Hier stellen wir den niedlichen Nachwuchs kurz vor.

Lesen Sie auch

Jolene Rauschenbach eröffnete den Geburtenreigen am 23. November um 18.23 Uhr. Das Mädchen wog 3730 Gramm (g) und war 52 Zentimeter (cm) groß. Jolene wächst in Kriencke, einem Ortsteil der Gemeinde Rankwitz auf der Insel Usedom, auf.

Anzeige

Wilhelm Larisch stellte sich am 25. November ein. Um 13.04 Uhr war der kleine Wilhelm da. Er wog 4200 g und maß 54 cm. Der Junge ist in Eggesin zu Hause.

Am 26. November darf künftig Luke Hackbarth seinen Geburtstag feiern. Der Junge gab um 9.43 Uhr seinen ersten Schrei im Anklamer Kreißsaal von sich. Er brachte 3750 g auf die Waage und war 50 cm groß. Daheim ist der kleine Luke in Anklam.

In der Peenestadt wächst auch Marie Franck auf. Das Mädchen wurde am 27. November um 2.07 Uhr in Anklam auf Erden begrüßt. Für Marie notierten die Hebammen ein Geburtsgewicht von 3460g und eine Größe von 53 cm.

Erneut Zwillinge in Greifswald

Die Universitäts-Frauenklinik in Greifswald meldete am Montag für die vergangene Woche elf Geburten – sechs Mädchen und fünf Jungen. Wie schon in der Vorwoche, war auch diesmal ein Zwillingspaar unter den Neugeborenen. Es kam am Montag zur Welt.

Leider können wir Ihnen aus Greifswald weiterhin keine Babys im Bild vorstellen. Wegen des Corona-Infektionsrisikos habe die Uniklinik die Besucherregeln verschärft. Dazu gehöre auch, dass Fotografen derzeit nicht das Haus betreten dürfen. „Wir bitten dafür um Verständnis“, so Kliniksprecher Christian Arns.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Von Detlef Lübcke