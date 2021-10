Anklam/Greifswald

Der Landkreis Vorpommern-Greifswald freut sich über Nachwuchs: In der vergangenen Woche haben an der Unimedizin Greifswald 24 Kinder das Licht der Welt erblickt – 13 Mädchen und 11 Jungen. Außerdem wurde am Freitag, 8. Oktober, ein Zwillingspaar entbunden.

In Anklam wurden die Straches stolze Eltern der kleinen Kim, die spät am Abend des 2. Oktobers zur Welt kam. Kim aus Krien wog bei der Geburt 2240 Gramm und war 46 Zentimeter groß. Nur wenige Tage später, am Nachmittag des 6. Oktobers, wurde der kleine Ole Erik Bremer geboren. Der Neuankömmling aus Mellenthin wog bei der Geburt 2940 Gramm und war mit 50 Zentimeter etwas größer als Kim.

Wir gratulieren allen frischgebackenen Eltern herzlich zu ihrem Zuwachs und wünschen den Kleinen alles erdenklich Gute für ihren Lebensweg.

Von OZ