17 Kinder erblickten in der Woche vom 19. bis 25. Oktober im Kreißsaal des Universitätsklinikums in Greifswald das Licht der Welt. Fünf von ihnen werden an dieser Stelle genannt.

Alina Lotte Lindemann aus Mölschow wurde am 19. Oktober um 22.37 Uhr geboren. Sie brachte bei einer Körpergröße von 46 Zentimetern 3200 Gramm auf die Waage. Ihr folgte am Tag darauf Helga aus Greifswald, für die um 14.27 Uhr 48 Zentimeter und 3500 Gramm notiert wurden. Am selben Tag um 14.42 Uhr zauberte Pauline Buggenthin aus Zinnowitz ihren glücklichen Eltern ein Lächeln ins Gesicht. Ihre ersten Körpermaße: 51 Zentimeter und 3020 Gramm.

Wonneproppen mit 4040 Gramm

Den ersten Schrei seines Lebens gab Moritz Lau aus Wolgast am 21. Oktober um 6.18 Uhr von sich. Die Hebamme schrieb ihm 49 Zentimeter und 3475 Gramm ins Stammbuch. Ihm folgte am selben Tag Henning Heidschmidt aus dem Wolgaster Ortsteil Pritzier mit 55 Zentimetern und stattlichen 4040 Gramm. Damit sicherte er sich auch den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche.

Nachträglich sollen erwähnt werden: Mara Sophie Tilse aus Tribsees, die am 16. Oktober um 20.59 Uhr das Licht der Welt erblickte. Sie wog bei einer Körpergröße von 52 Zentimetern 3885 Gramm. Ihr folgten am Tag darauf um 1.47 Uhr Louis Martin aus Greifswald mit 50 Zentimetern und 3090 Gramm sowie um 18.34 Uhr Emma-Melina aus Neuenkirchen mit 51 Zentimetern und 3990 Gramm.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht genannt werden sollten.

