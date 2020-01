Geburten in Greifswald und Anklam: Hallo auf der Welt, lütt’ Logan!

Greifswald

Kann ein Jahr schöner anfangen als mit dem Beginn des Lebens? Gleich zwei Dutzend Mal konnte das Wunder der Geburt in der vergangenen Woche in den Kliniken Greifswald und Anklam gefeiert werden.

In der Greifswalder Uni-Medizin waren unter den 19 Neugeborenen drei echte Leichtgewichte. So brachte die kleine Neubrandenburgerin Mira Wegnergerade einmal 2080 Gramm auf die Waage – bei 47 Zentimetern Länge. Sie wurde am 8. Januar um 14.33 Uhr geboren. Noch drei Zentimeter kleiner war die Neu-Greifswalderin Mia Anna Siomonin Gebhardt, die bei ihrer Geburt am 11. Januar um 23.16 Uhr 2145 Gramm wog. Ebenfalls 44 Zentimeter groß bei 2210 Gramm war Lennox Hermann. Der Eggesiner machte seinen ersten Schrei am 12. Januar um 9.02 Uhr.

Willkommen Ella Marie , Iyas und Taylor René !

Den Wochenauftakt bei den Geburten in der Greifswalder Uni-Medizin machte Ella Marie Arthur ( Greifswald, 53 cm, 3660 g) am 7. Januar um 5.08 Uhr. Ihr folgten am gleichen Tag der Greifswalder Iyas Al Mahmoud(8.17 Uhr, 53 cm, 3950 g) und Tim Lexosaus Grimmen (22.43 Uhr, 52 cm, 2970 g). Drei Babys mit ungewöhnlichen Namen kamen am 8. Januar auf die Welt: der künftige Karlshagener Taylor René Schultz um 3.42 Uhr, die derzeit wohl jüngste Heringsdorferin Raisa Mihaela Tocala (50 cm, 3580 g) um 4.25 Uhr und Logan Schätzchen(3910 g, 53 cm) um 12.03 Uhr. Am 9. Januar Geburtstag feiern künftig die drei Neu-Greifswalder Daniel Bassai(2.28 Uhr, 49 cm, 3030 g), Noah Ben Schadow(11.27 Uhr, 52 cm, 3300 g) und Alwine Anna Knaak(14.33 Uhr, 51 cm, 3155 g). Die Greifswalder Familie Gebicka begrüßte ihren Sprössling am 10. Januar um 15.49 Uhr auf Erden. Das Baby wog 3350 Gramm bei 51 Zentimetern Körpergröße.

Ein leicht zu merkender Geburtstag und ein Sonntagskind

Die 4420 Gramm schwere und um 5.18 Uhr geborene Nelly Krügeraus Greifswald hat mit dem 11.1. ein Geburtsdatum, das sich leicht merken lässt – ebenso wie der Greifswalder Joris (3.12 Uhr, 52 cm, 3500 g). Ein echtes Sonntagskind ist die kleine Greifswalderin Mara Cornehl(47 cm, 2815 g), die am 12. Januar um 18.53 Uhr auf die Welt kam. Noch vor dem Jahreswechsel – am 30. Dezember – war die Pasewalkerin Jasleen Alicia Gahirin der Unimedizin Greifswald geboren worden – um 14.55 Uhr mit 48 Zentimetern Länge und 3390 Gramm Körpergewicht.

Fünf Geburten in Anklam

In der Anklamer Ameos-Klinik wurden unterdessen fünf Geburten gezählt. Am 5. Januar um 17.40 Uhr begann das Leben für Hanning Radesaus Zirchow, der 54 Zentimeter maß und 4440 Gramm auf die Waage brachte. Den wohl originellsten Namen der Woche erhielt Solara Katharina Möhr. Die Anklamerin wurde am 6. Januar um 8.35 Uhr geboren; mit 4030 Gramm verteilt auf 52 Zentimeter. Ebenfalls in Anklam zu Hause ist künftig Alexander Matz(3570 g, 50 cm). Auch er wurde am 6. Januar geboren, gerade noch so – nämlich eine Minute vor Mitternacht. Am 7. Januar Geburtstag feiert künftig der derzeit wohl jüngste Ahlbecker Lukas Hajduk(3810 g, 51 cm), der am 7. Januar um 21.29 Uhr seinen ersten Atemzug machte. Einen knappen Tag später – am 8. Januar um 12.57 Uhr – wurde Finya Truschinski geboren. Sie wog 2680 Gramm, hatte eine Körperlänge von 48 Zentimetern und wohnt künftig in Boldekow.

Wir wünschen allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben – natürlich auch jenen, die auf Wunsch der Eltern an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

