Gedenkstein für mutige Ahlbecker

Ahlbeck

Mehrere Mitglieder des Geschichtsvereins der Kaiserbäder trafen sich am 10. Juni morgens am Parkplatz an der Lindenstraße in Ahlbeck. Sie wollten dabei sein, wenn der Wolgaster Steinmetzmeister Toralf Lada und sein Mitarbeiter den Gedenkstein für Ahlbecker Bürger auf seinem vorgesehenen Platz aufstellte.

Kurt Bütow, Rudolf Bundschu, Richard Giese, Otto Schnack und Richard Schlifter hatten in einer außergewöhnlichen Situation außergewöhnlichen Mut gezeigt, teilen Karin Buchholz und Brigitte Fürhoff vom Geschichtsverein mit. Die fünf Männer waren am 5. Mai 1945 der Roten Armee entgegen gefahren, um die Zerstörung ihres Ortes abzuwenden – eine Heldentat, die nicht vergessen werden darf, sondern im Bewusstsein der nächsten Generationen verankert bleiben soll.

Anzeige

Diese Aufgabe übernimmt der besagte Stein, der auch sofort das Interesse Vorübergehender geweckt hatte. Eine offizielle Einweihung ist geplant; der Termin soll zu gegebener Zeit bekannt gegeben werden.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Ein Dankeschön fürs Ehrenamt

Und: Neuer Geschichtsverein in den Kaiserbädern gegründet

Und: Mit neuem Buch: Großes Bansiner Ortsjubiläum wieder aufleben lassen

Von Tom Schröter