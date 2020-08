Greifswald

Eine der letzten Straßen im Ostseeviertel soll nun endlich saniert werden. Der Gedser Ring ist in einem bemitleidenswerten Zustand. Nach Angaben des Planungsbüros Wehrle sind viele der verlegten Betonplatten bereits brüchig und haben ihre Tragfähigkeit eingebüßt. Im ersten Baubereich des Gedser Rings zwischen der Rigaer Straße und dem Parkzugang muss ein Vollausbau durchgeführt werden, im südlichen Teil reicht ein Hocheinbau, also ein Auftragen einer neuen Deckschicht. Die bestehenden Parkplätze werden neu hergestellt, auch elf neue insektenfreundliche LED-Lampen sind vorgesehen. Um die Verkehrssicherheit zu verbessern werden zwei Aufpflasterungsbereiche zur Verkehrsberuhigung hergestellt.

Ostsee-Motiv im Pflaster

Besonderer Clou: Der Eingang in den Park soll mit einem in den Boden eingelassenen Motiv gestaltet werden, künftig werden die Spaziergänger über die Umrisse der Ostsee laufen. Ebenfalls beachtenswert: Die Baumaßnahme soll von einem ökologischen Baubegleiter flankiert werden. Besonderen Schutz genießen die Bäume des Straßenabschnittes. Die zum Teil mit den Wurzeln verbundenen Pflasterbereiche werden von Hand abgetrennt, um wenig Schaden an den Bäumen anzurichten. Eventuell nötige Kappungen der Wurzeln sollen fachgerecht „verbunden“ werden. Um künftig ein verwachsen mit dem Pflaster zu verhindern, wird Wurzelschutzfolie ausgebracht.

Start voraussichtlich erst 2021

Eine Bürgerbeteiligung habe wegen der aktuellen Corona-Situation digital stattgefunden, die Menge der Eingaben und Fragen war mit fünf aber sehr überschaubar gewesen, so die Verwaltung. Die Ausführung der Maßnahme soll im Anschluss an die Fertigstellung der Arbeiten des Abwasserwerkes am Ketscherinbach und erfolgter Fördermittelzusage erfolgen. Voraussichtlich wird dies nach jetzigem Stand Anfang 2021 sein, ursprünglich war der Baustart für 2020 angedacht. Die Kosten: rund 945 000 Euro, Fördermittel können nach Angaben der Verwaltung aus dem Förderprogramm Stadtumbau Ost gewonnen werden.

