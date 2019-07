Greifswald

In einem gasdichten Chemieschutzanzug halten es selbst durchtrainierte Feuerwehrleute nicht länger als 20 Minuten aus, schätzt Norbert Stawinski von der Berufsfeuerwehr. Er leitete den Einsatz auf dem Gelände der Firma ml & s an der Siemensallee. In den Schutzanzügen suchten Feuerwehrleute am Freitagmorgen nach den Ursachen der Verrauchung in einem Technikraum. Drei Mitarbeiter des Unternehmens waren von einem Rettungswagen vorsichtshalber ins Klinikum gebracht worden. Wie ml & s-Geschäftsführer Uwe Possin informierte, wurde die Anlagen in der Halle mit Hilfe der zentralen Steuerung außer Betrieb gesetzt.

„Wir wurden um 8.13 Uhr informiert“, so Strawinsky. 13 Berufsfeuerwehrleute und 11 Angehörige der freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz. „Wir brauchen einander, die Kooperation läuft sehr gut“, so der Einsatzleiter. Außerdem waren Rettungswagen, Notarzt und Polizei im Einsatz. Die freiwillige Feuerwehr baute eine Dekontaminationsstrecke auf. Die Chemieschutzanzüge der Männer wurden mit Wasser gründlich gesäubert, ehe sich die Feuerwehrleute daraus befreien durften.

Messgerät für gefährliche Gase Quelle: eob

Eine erste Inspektion durch die Männer in den Chemieschutzanzügen ergab, dass die Anlagen zwar „auf Störung“ standen, aber außer einer diffusen Verrauchung nichts festgestellt wurde. Die Messung auf gefährliche Gase ergab nichts. Möglicherweise war ein Ventil defekt. Laut Possin sind die hier verwendeten Kühlmittel auch nicht toxisch.

„Es ist gut, dass wir den Einsatz hier in aller Ruhe durchführen können und nicht an einer Straße neben einem Lkw stehen“, so Norbert Strawinski. Bevor der Betrieb wieder aufgenommen wird, müssen die Räume freigemessen werden. Mitarbeiter der Wartungsfirma waren Vorort.

Freiwillige und Berufsfeuerwehr waren auf dem Gelände von ml & s wegen Rauchs in einem Raum im Einsatz Quelle: eob

Eckhard Oberdörfer