Geflüchtete aus Ukraine: Freiwillige bieten hunderte Betten in Vorpommern-Greifswald an

Greifswald

Seit einigen Tagen kommen die zahlreichen Geflüchteten aus der Ukraine auch in Vorpommern-Greifswald an. Landrat Michael Sack (CDU) erklärte nun, dass bisher rund 140 Menschen im Kreis registriert worden seien. „Weitere Menschen aus der Ukraine seien bei Verwandten, Freunden und Bekannten untergekommen und konnten deshalb noch nicht als bei uns angekommen vermerkt werden“, sagte der Landrat.

Das sei jedoch wichtig, um ihnen Zugang für Sozialleistungen und etwa das Anmieten einer Wohnung zu ermöglichen. Deswegen bittet die Kreisverwaltung darum, dass Geflüchtete, die noch nicht registriert sind, sich unter der E-Mail-Adresse auslaenderbehoerde@kreis-vg.de zu melden.

Im Kreis selbst sollen die Geflüchteten – wie auch bei privaten Personen – dezentral untergebracht werden. Kreissprecher Achim Froitzheim bekräftigte am Dienstag, dass eine Unterbringung in sogenannten Gemeinschaftsunterkünften nicht geplant sei. Ebenso würden Ferienwohnungen wegen ihrer saisonalen Verfügbarkeit nicht genutzt werden. Stattdessen setze auch der Kreis auf die Hilfe von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Der Kreis habe über die E-Mail-Adresse ukraine@kreis-vg.de bereits deutlich über 200 Wohnungsangebote von privater Hand erhalten und listen können. „Bevorzugt werden Wohnungen, die den Geflüchteten eine längerfristige Nutzung erlauben“, heißt es in einer Mitteilung.

Mehrsprachiges Informationsportal online gestellt

Bereits seit Ende der vergangenen Woche ist auf der Homepage des Kreises (www.kreis-vg.de) auch ein Informationsportal mit wichtigen Informationen für Geflüchtete und auch deutsche Helferinnen und Helfer eingerichtet. Das Portal ist sowohl in deutscher als auch in ukrainischer Sprache gehalten.

„Zu finden sind dort Handreichungen in Form von Formularen der Ausländerbehörde und des Sozialamtes sowie eine Übersicht der am häufigsten gestellten Fragen im Zusammenhang mit den Bedürfnissen der Geflüchteten“, heißt es in der Mitteilung.

Von Philipp Schulz