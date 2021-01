Geflüchtete und Corona: Erschwert die Krise die Integrationsarbeit in Greifswald?

Greifswald

Ruhig ist es an diesem Vormittag im Erdgeschoss des Begegnungszentrum Mole in Schönwalde I. Im hauseigenen Café, das einen Raum zum Austauschen und Kennenlernen darstellt, kann von Begegnung derzeit keine Rede sein. Grund dafür ist die Corona-Krise. Wie viele andere Einrichtungen, blieb auch die Mole, die sich speziell um die Belange von Migranten kümmert, für den Publikumsverkehr seit Anfang November geschlossen.

Drei Etagen über dem Café liegt das Büro von Lucile Souquet. Seit Mitte September vergangenen Jahres ist sie Projektleiterin der Mole. „Die Integrationsarbeit leidet unter der Corona-Krise. Wir müssen uns überlegen, wie wir was machen. Wir wollen weder uns noch andere anstecken und trotzdem für die Menschen da sein“, sagt Souquet.

Mole für persönliche Beratungen weiterhin offen

Ähnlich wie die Mole blieben in den vergangenen Wochen auch viele Ämter geschlossen und waren lediglich telefonisch oder schriftlich zu erreichen. Das sei eine enorme Hürde für diejenigen, die nur wenig Deutsch sprechen, sagt Souquet. „In solchen Fällen ist es schwierig, einen Dolmetscher zur Seite zu stellen.“

Für persönliche Beratungen, deren Schwerpunkte oft bei Fragen rund um das Jobcenter oder der Ausländerbehörde liegen, bleibt die Mole weiterhin geöffnet, erklärt Souquet weiter. Die Deutschkurse, die mittwochs und donnerstags stattfinden und von dem Jugendmigrationsdienst organisiert werden, erfolgen aktuell nur mit maximal zwei Teilnehmern plus einer Lehrkraft.

Vergangene Woche erhielt die Begegnungsstätte zwei neue Computer. Die Anschaffung wurde vom Bundesprogramm „Demokratie Leben“ gefördert. „Oft ist es so, dass die Menschen hier im Stadtteil nicht unbedingt Internet haben oder nur das Smartphone nutzen. Mit den Computern haben sie die Möglichkeit, etwas auszudrucken, zu scannen, im Internet zu surfen oder Bewerbungen zu schreiben.“

Kaum Deutschkurse im Lockdown

Die Pandemie erschwert die Arbeit, sagt auch Anna Gatzke, Integrationsbeauftragte der Stadt: „Besonders in Hinblick auf interkulturelle Begegnungen.“ Doch es sei gelungen, die sozialen und beruflichen Beratungen in Greifswald so anzupassen, dass sie per Telefon oder per Videokonferenz weiterhin möglich sind, so Gatzke weiter. Neben der Mole und dem psychosozialen Zentrum (PSZ), beides in Trägerschaft des Kreisdiakonischen Werks Greifswald, biete auch die Caritas weiterhin soziale Beratungen an.

Stark betroffen vom Lockdown seien vor allem Deutschkurse, die von vielen Ehrenamtlichen angeboten werden und aufgrund der Pandemie derzeit nicht mehr stattfinden. Auch Anna Gatzke weiß um die Sprachbarrieren, die zu großen Problemen werden, wenn der Kontakt zu Ämtern oder anderen Einrichtungen nur telefonisch oder schriftlich möglich sind.

Aufgrund von Corona müssen viele Kinder zuhause lernen. Das ist für viele deutsche Familien bereits eine Herausforderung. Doch wie sieht es bei den geflüchteten Familien aus? „Wir haben allen Grund zu vermuten, dass hier die technische Ausstattung für Einschränkungen sorgt“, erklärt die Integrationsbeauftragte. Hinzu kommen sprachliche Barrieren. Rückmeldungen von Flüchtlingsfamilien habe es aber kaum gegeben, sagt Gatzke. Viele Schulen würden regelmäßig mit den Familien Kontakt halten.

Corona-Regelungen werden in andere Sprachen übersetzt

Bei Ibrahim Al Najjar stehe das Telefon in den vergangenen Wochen kaum noch still. Allen voran Unternehmer mit Migrationshintergrund und Arbeitgeber, die Migranten beschäftigen, würden sich vermehrt an den Integrationsbeauftragten des Landkreises wenden. Die Pandemie beeinflusse sowohl Geflüchtete als auch Einheimische. „Ich merke an meinen Kindern, dass soziale Kontakte natürlich fehlen. Aber wir müssen zusammenhalten, um es gemeinsam zu schaffen.“

Die Geflüchteten, stellte Al Najjar in den vergangenen Monaten fest, würden sich aktiv über die Corona-Regelungen informieren. „Ich bin sehr dankbar dafür, dass diese in andere Sprachen übersetzt werden. Ich übersetze zusätzlich alles, was der Landrat sagt auf Arabisch und stelle es in die sozialen Netzwerke.“ Der Integrationsbeauftragte des Kreises appelliert an alle Einrichtungen, die sich um die Belange von Geflüchteten kümmern, die Migranten in Zeiten der Pandemie noch mehr zu unterstützen.

