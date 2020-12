In einer Geflügelhaltung in Wusterhusen südlich von Lubmin ist die Geflügelpest ausgebrochen. Das teilte der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Mittwoch mit. Um den Hof wurde ein Sperrbezirk errichtet. 150 Tiere mussten aus Seuchenschutzgründen getötet werden.