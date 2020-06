Gegen Zaun gefahren: 66-jähriger Motorradfahrer bei Demmin verunglückt

Demmin

Am Montag ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Demmin verunglückt. Nach Angaben der Polizei, fuhr der 66-Jährige gegen 12.40 Uhr auf der Jarmener Straße in Richtung Demmin. Auf Höhe der Bushaltestelle, kam der Fahrer aus bisher unbekannten Gründen mit seinem Fahrzeug ins Straucheln.

Nachdem er von der Fahrbahn abkam, fuhr er gegen einen Zaun. Bei dem Sturz verletzte er sich lebensbedrohlich. Anschließend wurde er ins Greifswalder Klinikum gebracht, wo er an seinen schweren Verletzungen starb.

Anzeige

Mehr zum Lesen:

Weitere OZ+ Artikel

Von OZ