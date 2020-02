Züssow

Seit rund zehn Jahren schmoren die Pläne, einen Windpark bei Dambeck zu errichten, mehrfach musste umgeplant werden, jetzt wird die Situation konkret. Die Planungsunterlagen für die insgesamt 17 Windkraftanlagen mit einer Höhe von knapp 230 Metern liegen seit Januar aus, die Phase in der Anwohner und Verbände ihre Einwände einbringen können, läuft. Und Bedenken gibt es bei den Anwohnern reichlich, das wurde bei einer Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative „Stopp! Windpark Schmatzin/ Lüssow“ am Freitagabend deutlich. Gegründet hatte sich die Initiative im vergangenen Jahr anlässlich der Planungen im Bereich Schmatzin, jetzt sei man vom Fortschritt des Vorhabens im nahegelegenen Dambeck überrascht worden. „Wir fühlen uns auch hier in der Verantwortung, die Menschen zu informieren“, sagt Bernd Lukasch von der Bürgerinitiative. Vertreter der Investoren nahmen nicht an der Veranstaltung teil.

Doppelt so hoch wie der Dom: 230-Meter-Anlagen geplant

Auf dem rund 200 Hektar großen Gebiet zwischen der Ortschaft Dambeck und der B 111 wollen die drei Unternehmen Renertec, Ökostrom Dambeck und Ebert Consulting insgesamt 17 Windräder errichten. Die Windenergieanlagen des Typs „Lagerwey L147“ haben eine Nabenhöhe von 155 Metern. Rechnet man die Flügel hinzu, ergibt sich eine Gesamthöhe von knapp 230 Metern, das ist mehr als doppelt so hoch wie der Greifswalder Dom.

Bürgerinitiativen tun sich zusammen Mehrere Bürgerinitiativen haben sich im Januar getroffen und eine gemeinsame Erklärung verfasst. Die Organisatoren kritisieren neben dem in ihren Augen unverhältnismäßigen Ausbau der Windenergie unter anderem die übermäßige Konzentration von Windenergieanlagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald und die Zerstörung des Lebensraums für Mensch und Wildtiere sowie die Schädigung des Erholungs- und Tourismusgebietes. Zu den Unterzeichnern gehörten Vertreter der Bürgerinitiativen Behrenhoff, Bismark, Es reicht!, Freie Friedländer Wiese e.V., Freier Wind Kletzin, Windkraftgegner Ladenthin, Stoppt Windpark Lüssow-Schmatzin!, Bürger aus Jatznick und Penkun, Bürger aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und aus Brandenburg sowie Vertreter des Freien Horizonts und der Bundesinitiative Vernunftkraft. Gemeinsame Aktionen sind geplant.

Anwohner fürchten um Lebensqualität

„Für mich würden diese Windräder eine Minderung der Lebensqualität bedeuten“, sagt Landwirt Martin Freese aus Dambeck, der wie rund 50 andere Einwohner der Einladung zum Infoabend gefolgt war. „Grüne Energie gut und schön, aber das darf ja nicht auf Kosten der Anwohner, der Natur und der Landschaft passieren.“ Auch eine andere Sorge treibt ihn um. „Meine Freundin hat Probleme mit dem Mittelohr. Wenn ich jetzt höre, was für Auswirkungen Infraschall auf die Gesundheit haben kann, mache ich mir Gedanken.“

Infraschall – die unterschätzte Gefahr?

Eine auf der Veranstaltung gezeigte TV-Dokumentation über Infraschall, also die für das menschliche Gehör nicht wahrnehmbaren Schallwellen im Bereich von unter 20 Hertz, hatte für betretene Gesichter im Publikum gesorgt. Es wurden Forschungsergebnisse mehrerer Universitäten vorgestellt, die zu dem Schluss kommen, dass Infraschall, wie er etwa von Windenergieanlagen ausgeht, gesundheitliche Beeinträchtigungen wie Schlafprobleme oder Herzrhythmusstörungen auslösen kann.

Die Wirkungen von Infraschall sind allerdings unter Experten umstritten. Beim Umweltbundesamt geht man zum Beispiel davon aus, dass ein Abstand von rund 700 Metern dazu führt, dass der Infraschall nicht mehr wahrgenommen wird. Allerdings bestehe weiterer Forschungsbedarf, heißt es auf der Internetseite des Energieausschusses des Landtags MV. „Wir wollen keine Versuchskaninchen sein, sondern uns auf unabhängige und zuverlässige Studien verlassen können“, sagt Christian Jaroslawski von der Bürgerinitiaitve.

Wunsch: Kleinere, dezentrale Anlagen

„Wir haben aber auch die gemeinsame Aufgabe, den Energiewechsel voranzubringen und die CO2 Emissionen zu senken“, erinnerte hingegen Anne Schritt, die auf dem Kirchengut Strellin biologische Landwirtschaft betreibt. „Und Unternehmertum ist per se nichts schlechtes. Wir brauchen ja den Fortschritt.“ Den Windenergieanlagen kann aber auch sie wenig abgewinnen. „Die Dimensionen sind unmenschlich. Wir entfremden uns immer weiter von unserem Land.“ Auch sie wünscht sich andere Lösungen, kleine, dezentrale Anlagen oder mehr Kraft-Wärme-Kopplung zum Beispiel. „Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Windenergie-Gewinner und Windenergie-Verlierer erzeugen“, warnt sie. „Das hat sonst große gesellschaftliche und politische Konsequenzen.“

Gemeinden sprechen sich gegen Vorhaben aus

Die Gemeinden Züssow und Gribow teilen offensichtlich die Bedenken: Ihre Vertretungen haben auf ihren Januarsitzungen die Zustimmung zu dem Windpark verweigert. Doch Jaroslawski ist skeptisch. „Die Genehmigungsbehörde wird jetzt prüfen, ob die sogenannte Versagung des Einvernehmens zu Recht erfolgt ist,“ Ansonsten könne das gemeindliche Einvernehmen ersetzt werden. „Und da der Ausbau der Windenergie ein prioritäres Vorhaben des Landes ist, befürchten wir, das die Entscheidung der Kommune kassiert wird“, so Jaroslawski.

Entwurf Regionaler Raumentwicklungsplan, Windenergieeignungsflächen: 15/2015 - Dambeck/Züssow; 14/2015 - Behrenhoff; 17/2015 - Lüssow Quelle: Archiv

Raumentwicklungsprogramm immer noch nicht fertig

Planungsrechtlich ist die Situation derzeit schwierig. Im Entwurf zum neuen Regionalen Raumentwicklungsprogramm (RREP) werden Windenergieflächen ausgewiesen, in denen der Errichtung von Windenergieanlagen Priorität vor anderen Nutzungen eingeräumt wird. Außerhalb dieser Flächen ist eine Nutzung zu diesem Zweck untersagt. „Im Entwurf ist die Fläche zwischen Dambeck und Züssow zwar drin“, so Jaroslawski. „Aber es ist eben erst ein Entwurf.“

Gemeinden könnten Klageweg beschreiten

Gegen das Projekt Windenergiepark Dambeck/ Züssow wollen die Anwohner jetzt Eingaben beim Staatlichen Amt für Umwelt und Naturschutz in Stralsund machen - bis zum 5. März ist dies noch möglich. „Ich weiß nicht, in wie weit wir Aussicht auf Erfolg haben“, sagt Jaroslawski. „Aber wir müssen es zumindest versuchen.“ Eine Möglichkeit sei sicherlich noch die Klage gegen das Vorhaben, etwa durch die Gemeinde, wie es aktuell in Behrenhoff passiere. In Vorpommern sind insgesamt 46 Windeignungsgebiete geplant - alleine 40 davon liegen in Vorpommern-Greifswald.

Von Anne Ziebarth