Zwei Angler in der Krumminer Wiek gerettet

Greifswald Gekentertes Boot auf dem Peenestrom - Zwei Angler in der Krumminer Wiek gerettet Die beiden Männer waren bei starkem wind und großem Wellengang auf dem Wasser unterwegs. Dann lief ihr Boot voll Wasser. Seenotretter bargen sie rechtzeitig. Ihnen ist glücklicherweise nichts passiert.

Seenotretter und Feuerwehr bargen am späten Mittwochnachmittag in der Krumminer Wiek zwei Männer, die mit ihrem gemieteten Angelboot in Schwierigkeiten geraten waren. Quelle: Tilo Wallrodt