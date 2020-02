Gelbe Tonne für Vorpommern-Greifswald? 

Greifswald

Nico R. hadert damit, dass die Fleischervorstadt immer wieder von herumfliegendem Müll aus zerrissenen gelben Säcken verschmutzt wird. Auffällig sei es an der Ecke Lange Reihe/Neunmorgenstraße, seinem Wohnort, teilt der OZ-Leser der Redaktion mit. „Ich möchte eine Lösung für das Problem. Vielleicht könnten gelbe Tonnen aufgestellt werden oder feste Behälter für die gelben Säcke. Ich habe dazu auch unseren Oberbürgermeister Stefan Fassbinder angeschrieben“, sagt der 36-Jährige. Nur ist für die Abfallentsorgung nicht die Stadt, sondern der Landkreis Vorpommern-Greifswald zuständig, der bereits auf die gelbe Tonne drängt.

Keine neuen gelben Tonnen für Privathaushalte

„Aktuell befinden wir uns in Verhandlungen mit dem Dualen System Deutschland, künftig den gesamten Landkreis mit gelben Tonnen auszustatten“, teilt Kreissprecher Achim Froitzheim mit. Das Duale System Deutschland ( DSD) refinanziert die Entsorgung von Verpackungsmüll. Bis die Müllmänner der Entsorgungsgesellschaft Vorpommern-Greifswald (EGVG) statt gelber Säcke gelbe Tonnen abholen, dauert es noch, weil die Verträge zwischen der EGVG-Mutterfirma Ver- und Entsorgungsgesellschaft des Kreises (VEG) und dem DSD bis Ende 2023 laufen.

Müll liegt auf einer Straße in der Fleischervorstadt in Greifswald. Quelle: privat

Derzeit bekommen einzig Großwohnanlagen wie Schönwalde 1,1-Kubikmeter-Behälter für die gelben Säcke, vereinzelt nutzen Greifswalder Privathaushalte noch 240 Liter große gelbe Tonnen, die wegen Zusagen in Altverträgen weiter abgefahren werden. Neue gelbe Tonnen werden nicht abgefahren.

Fridays for Future und Stadtverwaltung wollen gelbe Tonnen

Die Stadtverwaltung plädiere ebenfalls für eine Wiedereinführung der gelben Tonne und habe bereits mit Landrat Michael Sack darüber gesprochen – ideal sei eine Wahlmöglichkeit, wie sie ab 2021 in Vorpommern-Rügen kommt. Ein Mischsystem sei jedoch ungünstig, weil parallel zwei Fahrzeugarten zur Abholung unterwegs wären, sagt Kreissprecher Froitzheim. Vor Kurzem forderten Greifswalder Aktivisten von Fridays for Future, gelbe Säcke durch gelbe Tonnen zu ersetzen. „Die vom Winde verwehten und von Tieren geöffneten gelben Säcke sind ein großes Ärgernis und der herumliegende und herumfliegende Verpackungsabfall verschandelt das Stadtbild und belastet die Umwelt“, sagt Stadtsprecherin Andrea Reimann.

Gelbe Säcke erst am Tag der Abholung rausstellen

Derzeit werde nicht über eine freiwillige Finanzierung gelber Tonnen durch die Stadt nachgedacht, so Reimann. Um zerrissenen Säcken vorzubeugen, appelliere Oberbürgermeister Fassbinder an alle Bürger, gelbe Säcke möglichst erst morgens am Tag der Abholung vor die Tür zu stellen.

Von Christopher Gottschalk