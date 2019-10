Greifswalder engagieren sich für Botanischen Garten

Greifswald

Über die Jahre sind sicher schon über 5.000 Euro zusammengekommen. Mit der Aktion „Blüten für Bares“ engagiert sich der Falterstammtisch für den Botanischen Garten in der Münterstraße. Jetzt wurden bis Oktober eingenommene 1.600 Euro in einer herzförmigen Schachtel an die Technische Leiterin Ingrid Handt übergeben. „Unser Herz schlägt für den Botanischen Garten“, erläutert Manuela Eick. Das meiste Geld sei beim letzten Adventsmarkt zusammengekommen. „Die Kinder wollten zum Beispiel gern Frösche und Kreisel falten“, erzählt Christine Behnke. Gekauft wurden beim Adventsmarkt natürlich vorrangig Sterne. Schachteln laufen ebenfalls gut.

Der Erfolg der Bemühungen des Falterstammtischs ist inzwischen sehr gut sichtbar. Die Sanierung der historischen Gewächshäuser, immerhin Denkmale von nationaler Bedeutung, läuft. Das Stahlgerüst sei gesäubert und bereits mit einem Anstrich gegen den Rost versehen worden, erläutert Ingrid Handt. Im nächsten Schritt werde dieses Gerüst ertüchtigt.

Von Eckhard Oberdörfer