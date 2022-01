Geldmangel zum Abiball: Greifswalder Schüler planen Aktion für leere Kasse

Greifswald

Dem aktuellen Greifswalder Abiturjahrgang drückt etwas aufs Gemüt. Es ist nicht nur die Frage, ob Schulen unter welchen Umständen offenbleiben, sondern auch, wie sie ihren Ausstand aus der Schule feiern können. Vielen scheint das lapidar, doch zwölf Jahre pauken können auch mit einem Paukenschlag enden. Das Problem: Die Abiball-Kasse ist leerer als geplant.

An fast allen Schulen läuft es gleich. In den vier Halbjahren der 11. und 12. Klasse wird von jedem Schüler beziehungsweise den Eltern Geld eingesammelt. Beim Humboldt-Gymnasium ist das ein Richtbetrag pro Halbjahr und Schüler von 35 Euro, an anderen Schulen sogar mehr. Das Geld wird für die Miete der Location in der neuen Mensa am Beitz-Platz und das Catering gebraucht.

Neue Idee am Humboldt-Gymnasium

Um zusätzliches Geld in die Kassen zu spülen, etwa für den letzten Schultag, der traditionell auch gefeiert wird, ist es bei den Abiturjahrgängen üblich, Partys zu veranstalten. Das fällt wegen Corona natürlich flach. Den Schülerinnen und Schülern des Humboldt-Gymnasiums ist deswegen nun eine besonders kreative Lösung eingefallen. Sie haben eine Auktion organisiert.

„Wir wollten nicht einfach nach Geld betteln, sondern einen guten Gegenwert erzeugen“, betonte Constantin Krüger, der im Abiball-Komitee Mitglied ist.

Möglich wurde das dank der Unterstützung ihrer Kunstlehrerinnen. Der Leistungskurs in dem Fach hatte noch einige Stunden vor Weihnachten. Diese Zeit konnten die Schülerinnen und Schüler nutzen, um die Kunstwerke anzufertigen. Neben der Zeit gab es auch Materialien von der Schule gestellt. „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung“, erklärt Krüger.

Auktion findet am 9. Januar statt

Wie funktioniert die Auktion? Die insgesamt 27 Werke werden in dem Fenster in der Langen Straße, Ecke Luther-Straße ausgestellt. Hier finden schon seit langer Zeit Ausstellungen, Installationen und Präsentationen ihren Raum. Für diese Möglichkeit sind die Schüler auch dem Organisator hinter dem Fenster, Georg Meier, sehr dankbar.

Gemeinsam mit den Werken findet sich auch eine Liste mit Richtpreisen hinter den Fenstern. Bis zum Anfang Januar können sich Interessierte hier ein Bild machen und überlegen, ob sie bieten wollen. Die Auktion findet dann am 9. Januar statt. Um 14 Uhr soll der Hammer fallen und die Gemälde, Grafiken, Plastik und Zeichnungen den Besitzer wechseln – für möglichst viel Geld, hoffen die Abiturienten.

Von Philipp Schulz