Geldsegen: Bund unterstützt Segelschulschiff „Greif“ und Friedrich-Jubiläum in Greifswald mit sechs Millionen Euro

Greifswald

Die Vorbereitungen der Stadt für das Caspar-David-Friedrich-Jahr, das die Stadt 2024 aus Anlass des 250-jährigen Geburtstages des in Greifswald geborenen Malers feiert, haben am Donnerstag einen kräftigen Schub erhalten. Der Bund fördert die Aktivitäten mit einem millionenschweren Geldsegen. Allein 1,54 Millionen Euro sollen in die von der Domgemeinde geplante romantische Ausgestaltung des Domes fließen, in dem Friedrich am 7. September 1774 getauft wurde. Für das Pommersche Landesmuseum, für das Friedrich- Jubiläum und Investitionen rund um die Klosterruine Eldena stellt der Bund weitere 2,9 Millionen Euro zur Verfügung.

Der Bundestagshaushaltsausschuss hatte am Donnerstag den Haushalt der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien für das Jahr 2021 beraten und grünes Licht für die Finanzierung dieser Projekte gegeben. Darüber hinaus beteiligt sich der Bund an der Sanierung des Segelschulschiffes „Greif“ mit 1,7 Millionen Euro. Der CDU-Haushaltsexperte im Bundestag, Eckhardt Rehberg, hatte sich im Sommer bei einem Ortstermin in der Hansestadt über die Vorhaben informiert und sich nun auf Bundesebene für die Freigabe der Mittel stark gemacht. Insgesamt fließen 6,14 Millionen Euro in die Hansestadt, wie sein Büro mitteilte.

Fassbinder : Mehr als erwartet

„Das ist weit mehr, als ich erwartet habe“, sagte Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) zu der Nachricht aus Berlin. „Ich bin sehr dankbar, dass sich Herr Rehberg so für die Stadt stark gemacht hat.“ Das für das Friedrich-Jubiläum geplante Geld will die Stadt nicht für Feste verprassen. „Wir wollen vor allem den Maler dauerhaft stärker in das Bewusstsein rücken und streben mit den Maßnahmen eine nachhaltige Ausstrahlung über die Grenzen der Stadt an“, so der Stadtchef.

Gelände der Klosteruine soll aufgewertet werden

Geplant sei, die auf dem Klostergelände ansässige ABS gGmbH an einen anderen Standort umzusiedeln, das Gebäude abzureißen und damit das zentrale Friedrich-Motiv, die Ruine, aufzuwerten. Zudem sollen die Malorte Friedrichs in Greifswald mit attraktiven Hinweisschildern besser als bislang in Szene gesetzt werden. Mit einem Teil des Bundesgeldes will die Stadt zudem zeitlich gestaffelt fünf städtische Projektstellen für das Friedrich-Jubiläum kofinanzieren.

Domgemeinde will sich zügig um weitere Geldgeber bemühen

Groß ist auch die Freude bei Dompfarrer Tilmann Beyrich, der am Donnerstagnachmittag einen Anruf aus dem Büro Rehbergs erhielt. „Das ist eine echt gute Nachricht. 1,54 Millionen Euro vom Bund. Das wird unserem Vorhaben einen mächtigen Impuls geben“, so der Dompfarrer. Für insgesamt drei Millionen Euro will die Gemeinde bis 2024 die romantische Ausgestaltung der Taufkirche des Seifensiedersohnes Friedrich vollenden und vier Kapellen sanieren – quasi als Geburtstagsgeschenk im Jubiläumjahr.

Der Architekt und Friedrich-Gefährte Christoph Johann Giese (1787–1838) hatte im 19. Jahrhundert den Innenraum der mittelalterlichen Kirche mit sandsteinfarbener Ausmalung sowie milchig verglasten Spitzbögen im Binnenchor romantisch verändert. Das Projekt blieb aber auf der Hälfte stecken. Die geplante farbige Gestaltung der Fenster im Ostchor scheiterte 1834 an Geldmangel. „Wir werden jetzt zügig die begonnenen Gespräche mit dem Land und der Sparkassenstiftung über eine Kofinanzierung fortführen.“ Ziel sei es, die Arbeiten 2022 zu starten, damit sie pünktlich zum Jubiläumsjahr abgeschlossen werden können, so Beyrich.

Greif-Förderverein: „Cool, echt klasse“

Erleichterung herrschte beim Förderverein des Segelschulschiffes „Greif“ über die verbindliche Finanzierungszusage des Bundes für die Sanierung der Schonerbrigg. „Cool, das ist echt klasse“, fiel Fördervereinsvorsitzende Anne Stielow ein Stein vom Herzen. „Die Nachricht wird viel Jubel bei den Fans der Greif hervorrufen.“ Das Segelschulschiff liegt bekanntlich seit dem vergangenen Winter fahruntüchtig an der Leine und soll im kommenden Jahr für 3,5 Millionen Euro saniert und wieder in Fahrt gebracht werden. Die Bürgerschaft hatte dafür im Oktober die Weichen gestellt. Mit den 1,7 Millionen Euro sind nun knapp 50 Prozent der Baukosten gesichert. „Die Sanierung des Schiffes rückt nun immer näher. Die Förderzusage gibt uns Rückenwind“, so Stielow.

Fassbinder : Zusage des Bundes ist Signal an das Land

Wie auch die Domgemeinde steht die Stadt nun vor der Herausforderung, die notwendigen Komplementärmittel für die Sanierung der „Greif“ einzuwerben. Vom Land gebe es noch keine Entscheidung, so Fassbinder. „Wir gehen aber davon aus, dass die Zusage des Bundes ein Signal an das Land ist, sich an der Sanierung dieses Denkmals von nationaler Bedeutung zu beteiligen.“ Auch von der Ostdeutschen Sparkassenstiftung gebe es positive Signale.

Von Martina Rathke