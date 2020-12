Viele Gemeinden haben in den Vorjahren Anträge zur Unterstützung des Brandschutzes an den Kreis Vorpommern-Greifswald gestellt. Oft vergeblich. Doch jetzt will der Kreis den Gemeinden mit Hilfe des Landes unter die Arme greifen. 1,8 Millionen Euro werden verteilt.