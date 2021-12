Gemeinde Bandelin schließt langwieriges Bauprojekt ab

Bandelin

Für einen geputzten Stiefel zu gewaltig, aber als Nikolausgeschenk an die Bewohner des kleinen Ortsteils Vargatz genau passend: Seit Montag können Jung und Alt trockenen Fußes und ohne Stolperfallen den neuen, 500 Meter langen und 1,50 Meter breiten Gehweg entlang der Dorfstraße nutzen. Gerade noch rechtzeitig vor dem Wintereinbruch gelingt es der Gemeinde Bandelin im Amtsbereich Züssow damit, ein langwieriges und für sie relativ großes Bauprojekt abzuhaken. Die rund 200.000 Euro teure Maßnahme wurde zu 90 Prozent vom Land gefördert.

Regina Rieck, stellvertretende Bürgermeisterin, zeigte sich angesichts der Fertigstellung erleichtert: „Es war wohl 2014, als in Vargatz erstmals die Idee aufkam, den Gehweg zu erneuern, weil insbesondere alte Menschen mit ihren Rollatoren zunehmend Mühe hatten, auf dem kaputten Bürgersteig zu laufen“, erinnert sie. Das Flurneuordnungsverfahren des Landes MV, das bereits Geld in die Gemeindekasse gespült hatte, sollte bei der Finanzierung ein weiteres Mal behilflich sein. Mit dem Fördertopf realisierte die Gemeinde in der Vergangenheit zum Beispiel auch die Erneuerung der Schulstraße und des Lindenwegs in Bandelin, der Peenestraße und des Gehwegs in Kuntzow sowie die Sanierung der dortigen Friedhofsmauer.

Restarbeiten folgen in Kürze

Allerdings sollte das Projekt Jahre dauern, da sich Antrags- und Genehmigungsverfahren als äußert langwierig erwiesen. Zudem war die Gemeinde gefordert, Eigenmittel bereitzustellen. Eine erste Planung, die auch einen festen Weg zum Vargatzer Friedhof beinhaltete, wurde zwischenzeitlich verworfen, musste dann aufgrund steigender Kosten überarbeitet werden. „Am Ende waren wir froh, dass Bauamtsleiter Ronny Saß uns so große Unterstützung bei der Auftragsbewältigung zukommen ließ“, wertschätzt Rieck die Hilfe des Amtes Züssow.

Dennoch dauerten die Arbeiten länger als geplant. Genau drei Monate nach Baustart und damit fünf Wochen später als vereinbart, konnte die Landschaftsbau GmbH Siedenbüssow als Auftragnehmer das Projekt nun abschließen. „Das Zeitfenster war sehr eng gestrickt, Regenfälle behinderten zwischendurch unsere Arbeiten“, erklärt Geschäftsführer Jens Juhnke die Verzögerung. An der Arbeit seiner Firma, die 1999 gegründet wurde und aktuell zehn Mitarbeiter beschäftigt, gab es bei der abschließenden Baubegehung am Montag aber keine Kritik. Im Gegenteil: „Sie hat wieder gute Arbeit geleistet“, wertschätzt Einwohner Eberhard Koch und spricht aus der Erfahrung anderer Baumaßnahmen in der Region.

Dennoch seien Restleistungen zu tätigen und kleine Mängel zu beseitigen, so Planer Steffen Hillebrecht vom Ingenieurbüro Küchler, der den Bau überwachte. So fehle beispielsweise noch ein Geländer als Schutz vor dem Breitbandschacht nahe der Bushaltestelle. Ein paar Teerflecken auf dem Pflaster gelte es noch zu entfernen und die offene Fuge im Asphalt müsse geschlossen werden. Dies gehe aber erst, wenn Temperaturen und Feuchtigkeit es zuließen.

Von Petra Hase