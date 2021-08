Greifswald/Levenhagen

Das Radwegenetz in Vorpommern wächst: Am Sonntag wurde die Strecke zwischen Levenhagen und Greifswald mit einem Anradeln offiziell eröffnet. Christian Pegel (SPD), Verkehrsminister des Landes, Greifswalds Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne), Michael Sack (CDU), Landrat Vorpommern-Greifswald und weitere Gäste und Bürger traten in die Pedale.

Pendler und Touristen profitieren

Entlang der B 109 führt der Weg auf 3,9 Kilometer Länge nach Levenhagen und danach weiter nach Griebenow. Sebastian Lafsa (Wählergemeinschaft Levenhagen), Bürgermeister der 400-Einwohnergemeinde, hat in den vergangenen Tagen bereits gemerkt, dass der Weg rege genutzt wird. „Ich habe zwar noch nicht das passende Rad, werde den Weg zur Arbeit nach Greifswald aber auf jeden Fall auch auf dieser Strecke zurücklegen“, sagt er. In der Gemeinde sei die Freude über die Anbindung groß: Levenhäger können umweltfreundlicher zur Arbeit pendeln, Touristen den Ort leichter erreichen.

Levenhagens Bürgermeister Sebastian Lafsa (vorne) beim Anradeln auf dem neuen Radweg. Quelle: Anja Lafsa

Gemeinde bekommt E-Lade-Station

Das Spa-Hotel Alcedo als touristischer Anlaufpunkt werde profitieren, ist Lafsa überzeugt. Dort finden Radler seit Sonntag eine E-Lade-Station. Eine Biobäuerin wolle einen Hofladen aufbauen und die Kirche und Kapelle im Dorf können sich nun über mehr Gäste freuen. „Mit der App Digiwalk kann der Ort interaktiv erlebt werden“, so Lafsa.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Spatenstich für die Anbindung war im September 2020, die Arbeiten verzögerten sich um wenige Wochen. Die 1,4 Millionen Euro Kosten übernahm der Bund als Eigentümer der Bundesstraße 109 komplett. Das Verkehrsministerium des Landes schoss 71700 Euro für den Bau des Geh- und Radweges in der Ortsdurchfahrt Heilgeisthof zu. Neben dem Levenhäger Weg sind in den vergangenen Monaten Radwege von Greifswald aus nach Hanshagen und Dersekow fertiggestellt worden.

Von Christopher Gottschalk