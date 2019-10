Gemeinsame Stadt- und Universitätsführungen gestartet

Greifswald

Das Stadtmarketing Greifswald und die Kustodie der Uni Greifswald bieten ab sofort eine neue Führung an. Greifswalder und ihre Gäste können sich in einer Stadt- und Universitätsführung über die stadtbildprägende Beziehung von Hansestadt und Universität informieren. Der Kooperationsvertrag wurde am Donnerstag passend am 563. Universitätsgeburtstag im Karzer der Uni unterzeichnet.

Führung dauert zwei Stunden

Vom Mittelalter bis heute hat die Entwicklung der Universität Greifswald das Stadtbild von Greifswald geprägt. Dies wird während der Führung an markanten Gebäuden und Denkmälern vergegenwärtigt. Start für die zweistündige Führung ist der Greifswalder Mark mit dem Rathaus. Von dort führt der Weg zum Dom, dem Gründungsort der Universität vorbei an ehemaligen Fakultätsgebäuden und Professorenwohnungen. Vom Dom aus geht es weiter zu den Universitätsgebäuden am Historischen Campus. In der Aula im Hauptgebäude wird ein Überblick über Gelehrtenleben und die Hochschulentwicklung im 18. Jahrhundert gegeben. Der dritte Abschnitt der Führung beginnt dann mit der Neuorganisation der Uni nach der Übernahme der Region durch die Preußen, in dem das akademische Forschen, Lehren zunehmend durch humboldt’sche Werte geprägt wurde. Vom Rubenow-Denkmal führt der Weg zu den Gebäuden auf dem Campus Loefflerstraße: Dort am Ernst-Lohmeyer-Platz fokussieren sich alle Epochen der Universitätsgeschichte. Es begann mit einem Dominikanerkloster, Ende des 19. Jahrhunderts wurde ein moderner Klinikkomplex errichtet.

Kann sofort gebucht werden

Der zweistündige Rundgang ist als Gruppenführung für bis zu 25 Personen konzipiert und kann über die Greifswald-Information gebucht werden.

Von OZ