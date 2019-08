Gützkow

Die Herrichtung des geplanten Bolzplatzes zwischen Mascowstraße und Schulneubau in Gützkow verzögert sich. An der Ausschreibung der Arbeiten beteiligten sich zwar laut Bürgermeisterin Jutta Dinse vier Firmen. „Aber alle Angebote liegen mit 52 000 Euro und mehr weit über unserer Planung“, sagt sie. Für das Projekt wurden 100 000 Euro Fördermittel bewilligt. Zudem hatte die Stadt dafür in diesem Jahr 13 000 Euro Eigenanteil in den Haushalt eingestellt. Um die Maßnahme doch noch realisieren zu können, beschlossen die Stadtvertreter auf ihrer jüngsten Sitzung einen Nachtragshaushalt und planten weitere Mittel für den Bolzplatz ein. Der soll auf einer Fläche von 24 mal 15 Metern und mit einem Zaun von vier Metern Höhe neben dem vorhandenen Spielplatz errichtet werden. Eine neue Ausschreibung der Arbeiten werde nun zeigen, ob die Finanzen ausreichen. Die Angebote der Firmen für das Bauvorhaben lagen laut Dinse alle über 150 000 Euro.

Der Nachtragshaushalt der Stadt wurde auch erforderlich, weil die Sanierungskosten des Schlossgymnasiums drastisch stiegen (die OZ berichtete). Rechnete die Stadt Gützkow ursprünglich mit 1,9 Millionen Euro, verteuerte sich das Projekt bereits im vorigen Jahr auf 2,5 Millionen Euro – nicht zuletzt wegen der umfangreichen Dachsanierung. Doch auch bei dieser Summe wird kein Ende sein. „Die Baupreise sind alle in die Höhe geschossen. Noch wird gebaut, insofern haben wir auch noch nicht alle Rechnungen. Doch es kann sein, dass wir am Ende bei drei Millionen Euro landen“, so Dinse. Um die Rechnungen bezahlen zu können, musste die Stadtvertretung auf ihrer jüngsten Sitzung einen Nachtragshaushalt verabschieden. Der weist nun im Finanzhaushalt ein weitaus größeres Minus auf als zu Jahresbeginn. Betrug das geplante Defizit im Januar noch rund 640 000 Euro, sind es jetzt 1,02 Millionen Euro.

Hier soll ein richtiger Bolzplatz mit hohem Zaun entstehen. Quelle: Petra Hase

Nachdem dieser Tage auch der Straßenbau in der Feldstraße begann (die OZ berichtete), geht es am 12. August laut Dinse mit einem lange geplanten Bauvorhaben in der Großen Wallstraße weiter. Dort soll für etwa 845 000 Euro die Stadtmauer saniert werden, die seit vielen Jahren nur provisorisch mit Stützen gehalten wird. Die Stadt hat dafür 527 500 Euro Fördermittel einwerben können. Geplant ist, 70 der 130 Meter langen Mauer zu erneuern. Das sei der dringendste Abschnitt, der Rest müsse später folgen.

ph