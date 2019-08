Greifswald

Nach der Kommunalwahl im Mai und anschließender Sommerpause nimmt die politische Arbeit der Bürgerschaft Fahrt auf. In dieser Woche tagen erstmals die Fachausschüsse, beginnend mit dem Finanz- und dem Sozialausschuss am Montag. Auf der Tagesordnung steht neben ersten Fachthemen die Wahl der Ausschussvorsitzenden. Das dürfte vor allem im Finanzausschuss für Diskussionen sorgen, dort erhielt bekanntlich die AfD, die als viertstärkste Kraft in die Bürgerschaft einzog, den Vorsitz. Wie Fraktionschef Nikolaus Kramer erneut bekräftigte, soll Landtagsmitglied Sandro Hersel die Ausschussführung übernehmen. Die Alternative Liste kündigte bereits Widerstand gegen die Wahl Hersels an, der sich mit gewaltverherrlichenden Aussagen an den sogenannten Arppe-Chats beteiligt hatte, wie AL-Sprecher Gregor Kochhan begründete. Die Veröffentlichung führte 2017 zum Rücktritt von AfD-Vizefraktionschef Holger Arppe und später zu dessen Parteiausschluss.

Sandro Hersel, AfD Quelle: privat

Ein klares Nein kommt auch von der Linken und Tierschutzpartei. „Herr Hersel ist für uns nicht wählbar“, so Fraktionschef Jörn Kasbohm und begründete dies mit dessen verachtenden Aussagen in den Chats. Dass die AfD einen Ausschussvorsitz besetzt, gehöre zu den demokratischen Spielregeln, aber Hersel sei für diesen Posten nicht geeignet. Laut NDR und taz, denen die Chatprotokolle vorlagen, kommentierte Hersel eine geplante Blockade von Linken bei einem AfD-Parteitag mit den Worten „Da werden wir uns den Weg wohl freischießen müssen“. In der Diskussion um brennende Flüchtlingsheime soll Hersel geschrieben haben: „Brennende Flüchtlingsheime sind kein Akt der Aggression, sondern ein Akt der Verzweiflung gegen Beschlüsse von oben.“

Thematisch befasst sich der Finanzausschuss mit den landwirtschaftlichen Pachtflächen der Stadt. Laut einer Vorlage der Verwaltung soll die Neuvergabe von Pachtflächen künftig an Kritierien gekoppelt sein, unter anderem, ob der Landwirt ökologisch oder konventionell wirtschaftet. Zudem soll die „Greifswalder Agrarinitiative“ in einen Verein überführt werden, dem die Stadt beitreten und dessen Geschäftsstelle mit einem hauptamtlichen Geschäftsführer besetzt werden soll.

Wie der Finanzausschuss wird sich auch der parallel tagende Sozialausschuss mit dem in Greifswald beschlossenen Klimanotstand befassen. Die Bürgerschaft hatte die Resolution im Juni mit der linken Mehrheit von SPD, Grünen, Linken, Tierschutzpartei und Alternativer Liste beschlossen. Die Diskussion über die damit verbundenen Maßnahmen wurde jedoch in die Ausschüsse verwiesen.

Von Martina Rathke